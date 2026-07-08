Танкери тіньового флоту Росії уразили в Азовському морі

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що в ніч на середу, 8 липня, оператори безпілотників уразили ще дев'ять танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі.

За його словами, операцію виконали підрозділи «Кайрос» 414-ї окремої бригади СБС «Птахи Мадяра», 413-го окремого полку «Рейд» та 1-го окремого центру. Бровді стверджує, що загалом за останні 72 години було уражено 21 судно:

19 танкерів тіньового флоту РФ,

один суховантаж,

один пором у районі Керчі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Окрім цього, за словами командувача, протягом ночі українські безпілотники уразили 53 військові цілі в окупованому Криму та на півдні тимчасово окупованих територій України. Також Бровді повідомив, що в межах операції «Кримський рубильник off» за ніч було уражено ще шість електропідстанцій. За його словами, з 1 по 8 липня кількість уражених енерговузлів сягнула 50.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Усі цілі за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем», – додав Бровді.

Нагадаємо, 7 липня підрозділи 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» уразили в Азовському морі вісім танкерів «тіньового флоту» Росії, які перевозили паливо до окупованого Криму. Вони перебувають під міжнародними санкціями, мають дедвейт близько 7 тис. т і були збудовані у 2006–2012 роках.