Українська команда виборола золото, два срібла та почесну відзнаку

Українська команда завершила виступ на Міжнародній олімпіаді з інформатики (International Olympiad in Informatics, IOI) з чотирма відзнаками. Як повідомляє Мала академія науки, школярі стали одними з найсильніших програмістів у світі.

Міжнародне змагання відбулося в Ташкенті (Узбекистан) і тривало з 9 до 16 серпня 2026 року. Українська команда виборола золото, два срібла та почесну відзнаку.

Школярі з усього світу протягом кількох конкурсних днів розв’язували алгоритмічні задачі. Учасникам потрібно не просто написати програму, а знайти оптимальне рішення протягом визначеного часу та з обмеженими ресурсами. Саме тому олімпіада перевіряє комплекс навичок – від алгоритмічного мислення та програмування до здатності швидко аналізувати складні завдання.

«Міжнародна олімпіада з інформатики – це інтелектуальне змагання справді світового рівня. Наші учні продемонстрували гідний результат, за яким стоять наполеглива праця самих учасників, їхніх керівників і вчителів, підтримка батьків та злагоджена робота команди МАН. Я переконаний, що саме така синергія – завзяття, наполегливість, системна праця й підтримка однодумців – допомагає здобувати найвищі вершини та гідно представляти Україну на світовій арені», – зазначив президент Малої академії наук Станіслав Довгий.

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Результати української команди на Міжнародній олімпіаді з інформатики 2026:

Владислав Халін , учень 10 класу Комунального закладу «Харківський ліцей № 118 Харківської міської ради», здобув золоту медаль .

, учень 10 класу Комунального закладу «Харківський ліцей № 118 Харківської міської ради», здобув .

Дар’я Перекопська , учениця 11 класу Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій Дніпровської міської ради, стала срібною призеркою .

, учениця 11 класу Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій Дніпровської міської ради, стала .

Ілля Шевченко , учень 11 класу приватного закладу освіти «Харківський ліцей “Авторська школа Бойка”» Харківської області, також виборов срібло .

, учень 11 класу приватного закладу освіти «Харківський ліцей “Авторська школа Бойка”» Харківської області, також .

Дар’я Лобас, учениця 11 класу Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, отримала почесну відзнаку.

Керівниками української збірної були Антон Ципко та Валентин Мельник.