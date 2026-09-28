Унаслідок удару спалахнула пожежа в будівлі Національної академії наук України

Російські війська у понеділок, 28 вересня, атакували Київ. Унаслідок удару спалахнула пожежа в будівлі Національної академії наук України на вул. Володимирській. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Шевченківському районі російський дрон упав на нежитлову будівлю, після чого там виникла пожежа.

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На оприлюднених у соцмережах кадрах видно вогонь у будівлі НАН України, розташованій на вул. Володимирській. У той момент в будівлі перебували люди, вони намагалися врятуватися від пожежі, вибираючись на підвіконня. Рятувальники допомагали їм залишити будівлю.

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Голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович повідомив, що внаслідок удару є загиблі та травмовані. КМВА пише про одну загиблу жінку.

Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

Доповнено о 14:35. На російський удар відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що наразі триває рятувальна операція. Працівники ДСНС гасять пожежу та шукають людей, які могли перебувати в будівлі. За його словами, також сьогодні в Києві російські війська атакували фармацевтичне підприємство та автозаправні станції.

«Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки», – написав президент.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Києві. У Подільському районі внаслідок удару пошкоджена нежитлова будівля, де виникла пожежа та частково обвалився дах. Під час повторного влучання вибухова хвиля пошкодила вікна сусіднього житлового будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих. У Голосіївському районі російський БпЛА влучив у приватний двоповерховий будинок, унаслідок чого поранення отримала одна людина.