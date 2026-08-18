Попрощатись з Дарією Альошкіною прийшли рідні, друзі та близькі

У вівторок, 18 серпня, у Львові провели в останню путь 44-річну мисткиню Дарію Альошкіну, яка раптово померла в суботу, 15 серпня.

Прощання з художницею та чин похорону відбулися у церкві святого Климентія папи, а поховали її на полі №40 Личаківського цвинтаря, повідомляє «Суспільне. Львів».

«Це для нас велика втрата. Не тільки для друзів, для знайомих, але також для мистецтва, для української спільноти. Даша – це особистість, яка з'являється дуже рідко на землі. І я думаю, що ми всі маємо пишатися і бути вдячні їй за те, що вона була саме в нас, в Україні», – сказала колега та подруга мисткині Ірина Вакуліна.

(фото Ольги Дейнеки/Суспільне.Львів)

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«Вона була така ж крихка і ніжна, як і витинанки. Це надзвичайна людина. І вона завжди в наших серцях», – розповіла подруга мисткині та учасниця гурту Dakh Daughters Наталка Галаневич.

(фото Ольги Дейнеки/Суспільне. Львів)

«Львівщина попрощалася з людиною, яка своїм талантом багато років говорила зі світом про Україну. Дарія Альошкіна показувала нашу культуру через витинанку – давнє українське мистецтво, яке у її руках набуло нового, сучасного звучання. Її роботи бачили у багатьох країнах світу, вони прикрашали міжнародні культурні та мистецькі майданчики. Але найбільша цінність – те, що за кожною її роботою був український образ, наша історія, символи і традиція», – сказав т. в. о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод, якого цитує пресслужба ЛОР.

Похорон Дарії Альошкіної на Личаківському цвинтарі (фото ЛОР)

Як повідомляв ZAXID.NET, 44-річна художниця, скульпторка і майстриня витинанки Дарія Альошкіна раптово померла 15 серпня.

Мисткиня народилась в Києві в сім’ї скульпторів Олекси та Людмили Альошкіних, дитинство провела на Вінниччині. Освіту Дарія Альошкіна здобула у Львівській національній академії мистецтв за спеціальністю монументально-декоративна скульптура.

Дарія Альошкіна популяризувала українські витинанки, створювала монументальні витинанки. Її роботи були представлені на виставках у Польщі, Німеччині, Франції, Південній Кореї, Канаді, США, Бельгії, Австрія, Швейцарії, Італії, Іспанії, Чехії, Данії та інших країнах.

Витинанки Дарії Альошкіної прикрашали штаб-квартиру ООН у Швейцарії. Також вона співпрацювала з ювелірним брендом «Cartier» та французькою декораторкою Ізабель Даерон.