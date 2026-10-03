Президент повідомив про ураження низки обʼєктів в Росії

Українські військові успішно атакували позиції росіян із розрахунками оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», що були розташовані у Брянській області. Про це у суботу, 3 жовтня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зауважив, що росіяни продовжують удари по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, намагаються знищити мости у Києві, а також завдали дроном удару по цивільному судну в Чорноморську на Одещині.

Водночас президент наголосив, що українські військові «повертають війну туди, звідки вона прийшла». За словами президента, протягом доби Сили оборони атакували кілька російських обʼєктів у різних областях РФ, а також у Чорному морі.

«Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора. Наші санкції досягли Самарського регіону, позицій окупантів із розрахунків “іскандерів” у Брянському регіоні. Є нові результати в Чорному морі», – розповів Володимир Зеленський.

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ОТРК «Іскандер» – російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, призначений для ураження наземних цілей. Росія застосовує його проти України з початку повномасштабного вторгнення. Комплекс може використовувати балістичні та крилаті ракети, зокрема «Іскандер-М» із балістичною ракетою 9М723.

Нагадаємо, протягом 1-3 жовтня росіяни кілька разів атакували Південний та Північний мости у Києві. Крім того, 3 жовтня Адміністрація морських портів України повідомила, що внаслідок російської атаки на цивільне судно під прапором Ліберії загинув матрос.