Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на нову доктрину Москви щодо знищення цивільної інфраструктури, водночас Сили оборони продовжують успішний наступ «Вівальді» на Донбасі та ліквідовують до 42 тис. росіян щомісяця. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Глава держави наголосив, що Київ не приставатиме на територіальні компроміси щодо Донбасу й застеріг США від ілюзій стосовно мирних намірів Путіна. Попри регулярні атаки на столицю та виснаження запасів боєприпасів для ППО, Україна нарощує власне виробництво дронів-перехоплювачів і готується випробувати балістичну ракету FP-9, здатну дістати до Москви, а також знайшла спосіб повністю закрити бюджетний дефіцит та профінансувати оборонні закупівлі на початок 2027 року.

Про втрати росіян

Зеленський розповів про операцію «Вівальді» під час якої СОУ звільнили 140 км².

«”Вівальді” – це дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів. Важливо, що за останні 2–3 місяці зросла кількість росіян, убитих і поранених. Від початку року вони зазнавали 30–32 000 втрат щомісяця – 21–22 тис. убитими та інші важко пораненими. Тепер ми говоримо про 42 000 втрат на місяць. Отже, під час наступу ми втратили в кілька разів менше людей, ніж Росія, і вони перебувають у обороні. Наші військові хотіли розпочати цю операцію рік тому, але вона ще не була достатньо добре підготовлена. Слава Богу, ми вирішили трохи відкласти її, і тепер маємо хороші результати та менше втрат», – наголосив Володимир Зеленськи.

Про дефіцит бюджету, реформи і фінансову допомогу ЄС

За словами Зеленського, український уряд знайшов як закрити масштабну діру у бюджеті у 27 млрд доларів.

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«Протягом цих останніх місяців ми працювали над нашим фінансовим дефіцитом. Ми закриємо наявний розрив до кінця року. У нас все ще є деякі питання, над якими потрібно попрацювати, але ми закриємо цей розрив. Я вважаю, що це велика перемога для нашої країни, нашої команди та ЄС. Це було непросто. Ми працювали з нашим бюджетом, з нашими партнерами – зокрема з ЄС, і ми також спробуємо частково використати кошти з позики на наступний рік. Ми перенесемо це ближче до січня, і, використовуючи ці кошти, ми замовимо дрони на січень і лютий 2027 року. Моя команда приїхала з Брюсселя і доповіла про результати. Це працює добре. Я сподіваюся, що все піде саме так», – каже президент.

Про закінчення війни

«Я думаю, що США справді хочуть зупинити війну Росії. Я їм довіряю. Тоді я розумію, що важко зупинити того, хто великий і не хоче зупинятися. Тому ви намагаєтеся знайти якісь компроміси з Росією. Але я думаю, що ми втрачаємо час, якщо хочемо грати з російськими компромісами», – заявив президент.

«Бо якщо Путін побачить, що ви можете підтримати щось, він спробує дати вам іншу ідею, якісь інші питання та нові умови. Новий уряд – нові умови. Лідери в Європі змінюються? Нові умови. Політика США? З’явився президент Трамп – дуже сильний – нові умови. Він намагається бути дуже ввічливим. Зараз Сполучені Штати стикаються з викликом на Близькому Сході – переговори з Іраном. Ви побачите нові умови від Росії. Президент Трамп хоче мати якусь перемогу перед виборами до Конгресу. Але Путін зробить усе, щоб підштовхнути іранців і зробити всю цю ситуацію неузгодженою», – переконаний Володимир Зеленський.

«Те саме з війною Росії проти України. Якщо Путін побачить, що президенту Трампу потрібна якась перемога, він вирішить, що давати, а що ні. І в цьому проблема – Путін почав думати, що саме він може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Абсолютно. Їм просто потрібно це пам’ятати», – наголосив глава держави.

Про зустріч із Путіним

Зеленський заявив, що був би радий зустрітися з Путіним для мирних переговорів на саміті G20, однак застеріг США не вірити в «ілюзії», ніби Росія припинить бойові дії, якщо отримає контроль над Донбасом.

«Це несправедливо – просто так усе нормалізувати», – сказав Зеленський, вдягнений у свою фірмову чорну футболку та піджак у військовому стилі. За його словами, будь-яке відновлення економічних і дипломатичних зв'язків із Заходом має відбуватися лише у відповідь на мир: «Тому що мир важливіший за будь-яку економіку», – каже Зеленський.

Нова доктрина РФ, удари по цивільних та відповідь України

Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на нову тактику повітряних ударів Москви, яка покликана змусити людей покинути Київ та інші міста, але не завдаватиме ударів по цивільних об’єктах.

«Ми маємо реагувати будь-яким способом (яким зможемо). На їхні атаки на наші енергетичні об’єкти ми маємо відповідати, завдаючи ударів по їхніх енергетичних об’єктах. Насамперед – на нафтопереробні заводи: адже саме вони забезпечують фінансування цієї війни. Але ми, звісно, не будемо, як вони, наносити удари по цивільних об’єктах», – заявив президент.

Захист неба та власна зброя

Росія накопичила сотні балістичних ракет для атак на енергетику та запускає реактивні «Шахеди». Україна збиває близько 60% із них винищувачами F-16 та МіГ, але 20-мм боєприпаси для літаків закінчуються. Київ очікує нові малі ракети ППО у другій половині жовтня та розробляє п'ять моделей дронів-перехоплювачів (випробування двох дали ~30% успіху). Також відбулося перше бойове застосування української балістичної ракети FP-7 дальністю 250 км.

Зеленський заявив, що він зателефонував виробнику Fire Point, щоб змусити керівництво швидко завершити розробку моделі більшої дальності FP-9, яка, за словами компанії, може вразити Москву.

«Я сказав їм: де моя FP-9? Нам потрібна FP-9. І FP-9 буде готова цієї осені, я впевнений», – запевнив президент.