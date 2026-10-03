Андрій Білоус перебував під вартою майже рік

Колишній керівник «Молодого театру» Андрій Білоус, якого підозрюють у сексуальному насильстві над студентками, вийшов із СІЗО після внесення застави у 5 млн грн. Про це у п’ятницю, 2 жовтня, повідомило адвокатське об’єднання «Клочков& партнери», яке представляло інтереси Білоуса в суді.

Заставу в розмірі 5 млн грн суд визначив 17 серпня. Тоді захист називав цю суму непосильною, зазначаючи, що родина Білоуса не має можливості внести її самостійно.

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В адвокатському об’єднанні заявили, що справа була складною не лише з юридичного, а й із морального боку. Адвокати також говорять про «неймовірний тиск», який супроводжував судовий процес. Окремо захист наголосив на інформаційному висвітленні справи. За словами адвокатів, медіа та соцмережі формували ставлення до Білоуса ще до того, як суд мав надати правову оцінку обставинам.

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Білоус перебував під вартою майже рік. Запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО йому обрали 22 жовтня 2025 року.

Що відомо про справу Білоуса

Скандал навколо Андрія Білоуса розпочався у січні 2025 року. Тоді режисера «Молодого театру» та викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток та непристойному листуванні.

Після розголосу університет звернувся до Національної поліції із заявою з проханням перевірити поширену інформацію та надати їй правову оцінку. Також у закладі розпочали службову перевірку.

У березні 2025 року режисер повернувся до «Молодого театру» на посаду художнього керівника. У травні він добровільно залишив цю посаду.

21 жовтня 2025 року йому повідомили про підозру у систематичному сексуальному насильстві щодо студенток. За даними слідства, з 2017 року Білоус, використовуючи авторитет викладача та керівника театру, схиляв студенток до статевих стосунків без їхньої добровільної згоди.

Як зазначили в Офісі Генерального прокурора, у період із березня 2018 року до квітня 2023 року в службових приміщеннях театру підозрюваний неодноразово ґвалтував та вчиняв інші насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат. Двоє з них на момент скоєння злочинів були неповнолітніми.