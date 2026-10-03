Угоду про корисні копалини Україна та США підписали у квітні 2025 року

Американо-український інвестиційний фонд відновлення уклав першу угоду у сфері видобутку критично важливих корисних копалин. Про це у п’ятницю, 2 жовтня, повідомило агентство Reuters.

Як розповів керівник інвестиційного відділу Американської корпорації міжнародного розвитку (DFC) Конор Коулман, на першому етапі фонд зосередиться на проєктах із видобутку корисних копалин, які перебувають на ранніх стадіях розвитку. Серед пріоритетних напрямів називають родовища рідкоземельних елементів, урану, берилію та цирконію. Усі ці ресурси входять до американського переліку критично важливих корисних копалин.

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Коулман зазначив, що інвестиції мають не лише забезпечити розвиток відповідних проєктів, а й продемонструвати підтримку США України на тлі тривалої війни.

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«Для українського народу вкрай важливо, щоб ми інвестували саме зараз», – наголосив він.

Окрім проєктів у сфері видобутку, фонд планує підтримати ще два напрями, пов’язані з посиленням української енергетичної системи після російських атак на критичну інфраструктуру. Йдеться, зокрема, про нову акумуляторну систему, яка зможе забезпечувати резервним електропостачанням близько 600 тис. українських домогосподарств до двох годин. Проєкт також матиме доступ до додаткового капіталу для покриття можливих збитків.

Ще один проєкт передбачає придбання фондом частки в когенераційній платформі, яка вироблятиме тепло та електроенергію. Вона має створити мережу так званих «енергетичних хабів» для відновлення пошкоджених систем тепло- та електропостачання.

Ці інвестиції доповнять майже 100 млн доларів кредитування, яке DFC погодила для енергетичної компанії ДТЕК.

Нагадаємо, американсько-український інвестиційний фонд відновлення створили в межах угоди про корисні копалини, яку Україна та США підписали у квітні 2025 року. Фонд працює у п’яти стратегічних сферах – видобутку корисних копалин, оборонній промисловості, енергетиці, інфраструктурі та суміжних галузях. Наразі він також залучає додаткове фінансування для розширення інвестиційної діяльності.