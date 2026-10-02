На частині з відведеної землі вже працюють відпочинкові бази.

На Закарпатті оголосили підозри п’ятьом посадовцям за вилучення з державної власності 76 га землі Солотвинського солерудника. Серед підозрюваних – колишній голова Солотвинської селищної ради та керівник державного підприємства.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 2 жовтня, йдеться про цінну курортну територію навколо солоних озер Солотвина в Тячівському районі. На частині відведеної землі вже працюють відпочинкові бази.

«Через оформлення нових меж площу земель державного підприємства з видобутку солі зменшили зі 135 до 59,3 га. Понад 76 га державної землі опинилися поза його користуванням, а на цій території сформували понад 460 окремих ділянок. Частину з них передали у приватну власність», – розповіли правоохоронці.

Серед підозрюваних: колишній голова селищної ради, посадовці державного підприємства та РДА, кадастровий реєстратор, а також директор компанії, яка розробляла документацію із землеустрою.

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За даними ZAXID.NET йдеться, зокрема, про колишнього керівника Солотвинської селищної ради Юрія Ухаля та в.о. директора ДП «Солотвинський солерудник» Сергія Проскуру.

Експертизи вже підтвердили незаконність виділення частини ділянок загальною площею 1,2 га. Наразі перевіряються законність формування та передачі у приватну власність усіх понад 460 ділянок, а також зміни цільового призначення окремих земель.

Підозрюваним, залежно від ролі, інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією (ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення.