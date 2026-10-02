Льовушкін роками підтримував зв’язок з координатором диверсійних операцій ГРУ в Європі

Російський байкер Олєг Льовушкін, якого пов’язують зі співробітником російської військової розвідки, міг організувати спробу диверсії в аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині. Про це йдеться у спільному розслідуванні газет The Telegraph та Welt am Sonntag, оприлюдненому 2 жовтня.

4 вересня безпілотник із бляшанкою, наповненою вибухівкою Semtex, врізався у крило припаркованого українського вантажного літака Ан-124. На борту було близько 25 тис. літрів авіаційного палива. За словами слідчих, вибух міг призвести до серйозних пошкоджень інфраструктури аеропорту.

За даними німецької розвідки, улітку 2026 року Льовушкін через Туреччину прибув до Німеччини для підготовки атаки на аеропорт Лейпциг-Галле. Він є одним із важливих центрів військової логістики, які використовують для постачання допомоги Україні.

За даними розслідувачів, росіянин готував операцію, проводив розвідку в аеропорту та організував доставку вибухівки до Німеччини. Безпосередньо здійснити атаку він доручив так званому «одноразовому агенту» – білорусу Андрію Каршакову. Його ДНК знайшли на фрагменті рукавички біля саморобної антени, яку, ймовірно, використовували для керування дроном.

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Розслідувачі також виявили схожість між інцидентом у Лейпцигу та іншими спробами російських диверсій із застосування дронів та вибухівки у Польщі, Литві та Німеччині.

Сам Льовушкін роками підтримував зв’язок із Денисом Смоляніновим, якого литовська розвідка називає одним із координаторів диверсійних операцій ГРУ в Європі. У 2025 році британське МЗС внесло його до санкційного списку через цю підозру.

Німецькі слідчі також виявили схожість між вибуховим пристроєм на дроні в Лейпцигу та пристроями зі схованок у Литві. В обох випадках використовували консервні банки з вибухівкою та металеві пластини з круглими заглибленнями. Спецслужби пов’язують операцію з підрозділом ГРУ 29155.

Консервна банка з вибухівкою та металеві пластини з круглими заглибленнями біля літака (Фото медіа)

Представник посольства Росії в Берліні, коментуючи розслідування, заявив про безпідставність звинувачень та «нову хвилю антиросійської істерії в Європі».

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту Лейпцига невідомий дрон із вибуховим пристроєм врізався в український вантажний Ан-124. Згодом американські та німецькі спецслужби виявили в дроні ознаки, характерні для пристроїв, які використовують російське ГРУ. Того ж дня ще один вантажний літак на висоті 400 метрів зіткнувся з неідентифікованим об’єктом і отримав незначні пошкодження.

1 вересня федеральний уряд Німеччини офіційно поклав відповідальність за спробу теракту в аеропорту Лейпцига на російські спецслужби. У відповідь Німеччина посилила контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни, а також закрила генконсульство РФ у Бонні та «Русскій дом» у Берліні.

Наступного дня німецькі правоохоронці ідентифікували двох основних підозрюваних у підготовці атаки дрона на український вантажний літак Ан-124 в аеропорту Лейпцига. Це громадянин Латвії російського походження та росіянин родом з Білорусі. Відомо, що підозрювані покинули територію Європи.