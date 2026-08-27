Дрон з вибухівкою біля Ан-124 в аеропорту Лейпцига знайшли 4 серпня

Дрон із вибухівкою, який знайшли біля українського вантажного літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига, міг бути пов’язаний із російською воєнною розвідкою. Американські та німецькі спецслужби виявили в ньому ознаки, характерні для пристроїв, які використовує ГРУ. Про це у середу, 26 серпня, повідомив телеканал ABC News.

За словами американського чиновника, який ознайомлений із перебігом розслідування можливого саботажу, конструкція вибухового пристрою та тип самої вибухівки відповідали зразкам, пов’язаним із російським ГРУ.

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Такого висновку американська сторона дійшла спільно з німецькими спецслужбами.

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За версією слідства, безпілотник міг бути призначений для пошкодження літаків на території аеропорту. Таким чином, організатори потенційної атаки могли прагнути ускладнити транспортування військової допомоги Україні та водночас продемонструвати Німеччині можливість ударів у відповідь на підтримку Києва.

Лейпциг є одним із найбільших вантажних авіаційних вузлів Європи. Його інфраструктурою користуються, зокрема, американські військові та союзники по НАТО для перевезення вантажів, пов’язаних із постачанням Україні озброєння.

Російська Служба зовнішньої розвідки заперечила звинувачення. Там заявили, що німецькі політики та європейські медіа нібито поспішили покласти відповідальність на Росію, не дочекавшись остаточних результатів розслідування.

Спочатку стало відомо про виявлення дрона з вибухівкою біля Ан-124 в аеропорту Лейпцига. Через це роботу летовища тимчасово призупинили.

Пізніше з’ясувалося, що інший безпілотник міг безпосередньо врізатися в крило українського літака. За даними німецьких медіа, удар припав на ділянку, де розташовані паливні баки, що може свідчити про цілеспрямований характер атаки. 25 серпня правоохоронці також виявили ще один безпілотник із вибухівкою, який, імовірно, може бути пов’язаний із цією ж спробою атаки.