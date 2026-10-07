Росія вдруге знищила склад видавництва «Книголав»

Російська атака в ніч на 7 жовтня знищила склад на Подолі в Києві, де зберігалися книжки видавництва «Книголав». За попередніми оцінками компанії, втрачено десятки тисяч примірників. Це вже другий знищений росіянами склад видавництва за кілька місяців. Про це «Книголав» повідомив у фейсбук. Працівники компанії не постраждали.

На складі зберігалися нові видання, які видавництво отримало упродовж останніх двох місяців. Серед них були й додруки книжок, запаси яких знищила російська атака в липні.

«Для нас це відчутний удар. Це книги, які ми створювали, друкували та готували для вас. Новинки, які ми встигли отримати за ці два місяці, додруки тих книг, який росія знищила в липні на нашому попередньому складі, відновлення яких ми чекали з вами разом», – повідомило видавництво.

Наразі видавництво оцінює втрати. Остаточну кількість знищених книжок та суму збитків зможуть встановити після того, як отримають доступ до складу й перевірять стан примірників. Попри повторний удар, компанія планує продовжувати роботу та відновлювати книжкові запаси.

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«Ми продовжимо працювати, відновлювати втрачене та робити все можливе, щоб і надалі радувати вас новими книжками», – додали в «Книголав».

Нагадаємо, у ніч на 19 липня російська ракетна атака знищила попередній склад «Книголаву». Тоді видавництво втратило 250 тисяч книжок, а прямі збитки оцінило приблизно у 30 млн грн.