Праліси Цуманської пущі утворюють своєрідний комплекс із болотами, луками та заплавами річок

Господарський суд Волинської області задовольнив позов прокуратури про повернення в державну власність землі національного природного парку «Цуманська пуща».

Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі в середу, 7 жовтня, йдеться про 70 га заповідника, які безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення.

«На підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки природно-заповідного фонду передали Цуманській селищній раді Луцького району», – зазначили правоохоронці.

Суд задовільнив позов прокуратури, повернувши державі землю вартістю 8,4 млн грн.

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Зазначимо, національний парк «Цуманська пуща» площею понад 34 тис. га розташований на південній межі Полісся. Праліси Цуманської пущі утворюють своєрідний комплекс із болотами, луками та заплавами річок, найбільші з яких – Стир, Горинь, Кормин і Путилівка.

На території нацпарку розташоване Чортове болото, яке вважається найдавнішим у регіоні та вирізняється багатою флорою з близько 300 різновидів рослин.