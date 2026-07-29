Найвища вершина ландшафтного заказника – гора Грофа (1748 м)

Івано-Франківська обласна прокуратура подала до суду позов з вимогою визнати протиправною бездіяльність ДП «Ліси України» та зобов’язати держпідприємство оформити всю необхідну документацію для встановлення меж заказника «Грофа».

Йдеться про природоохоронну територію площею 2,5 тис. га у Калуському районі, яка охоплює верхів’я річки Лімниці та найвищу в масиві Горган гору Грофа (1748 м), на якій збереглися льодовикові форми рельєфу.

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Ландшафтний заказник створили у 1996 році, щоб зберегти унікальні кедрово-смерекові праліси, а також рідкісні види тварин, занесені до Червоної книги (рись, бурозубку альпійську, лісового кота, змієїда та карпатського тритона).

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Як повідомили у прокуратурі в середу, 29 липня, за 30 років існування заповідника межі його території так і не встановили.

«Така бездіяльність може призвести до пошкодження або знищення цінних природних комплексів і об'єктів рослинного світу. Обов'язок щодо охорони та збереження об'єкта природно-заповідного фонду покладено на його користувача – філію “Карпатський лісовий офіс” ДСГП “Ліси України”», – зазначив перший заступник керівника обласної прокуратури Євгеній Карабін.

У позовній заяві прокурори вимагають визнати бездіяльність держпідприємства протиправною та зобов’язати його оформити всю необхідну документацію для встановлення меж заказника. Справу розглядає Закарпатський окружний адміністративний суд.