В Україні прагнуть врегулювати ринок таксі послуг

В Україні продовжує активно розвиватися ринок онлайн-замовлення поїздок на таксі. Утім, понад 90% водіїв працюють у «тіні». Про це пише «Укрінформ» з посиланням на дані дослідження Київської школи економіки, які були представлені під час круглого столу, організованого Європейською Бізнес Асоціацією.

«У 2025 році українці здійснили орієнтовно 239 млн поїздок на таксі, що на 7%, або на 15 млн, більше, ніж у попередній рік. Тобто ринок показує стрімке зростання. Наразі обсяг ринку сягає близько 1 млрд доларів, або 46 млрд грн», – повідомив Максим Терзі, експерт Urban Research Center КШЕ.

За даними дослідження, в Україні приблизно 172 тис. унікальних водіїв, а сам ринок є дуже концентрованим, зокрема, до 85% охоплюють сервіси Uklon та Bolt, ще 7% займає Uber. Решта – це менші агрегатори та місцеві служби таксі.

Завдяки такому розподілу державі легше охопити більшість поїздок і водіїв, адже 85% з них вже працюють з найбільшими гравцями. Проте всього 9,5 тис. водіїв з понад 170 тисяч мають ліцензію на здійснення послуг таксі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Іншими словами, легально працюють в країні лише 9,5 тис. водіїв, що становить 5,5% загальної кількості таксистів», – додали у КШЕ.

Експерти пояснили, що через це держава щорічно недоотримує до 4,5 млрд грн. Водночас ситуація може змінитись після того, як в Україні реформують ринок таксі. Першим кроком до цього стало ухвалення закону про оподаткування доходів від цифрових платформ. Наразі документ чекає на підпис Президента.

Згідно із законопроєктом, саме платформа буде відповідальна за ідентифікацію водія, облік доходу, утримання та сплату податку. Ініціатива встановлює розмір сплати податків на рівні 10% доходу під час воєнного стану та 5% після його завершення. Водночас водії, які впродовж року мають дохід не вище 2 тис. євро, взагалі звільняються від оподаткування.

Крім того, Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту планує подати на розгляд уряду законопроєкт щодо реформування ринку у його транспортній складовій. Він запроваджує статус автомобільного самозайнятого перевізника без відкриття ФОП. Після впровадження ініціативи, водій таксі буде отримувати електронний сертифікат, а авто буде вноситися до державної системи, проходити технічний контроль і мати страховку.

За прогнозом експертів, якщо відповідні заходи з регулювання ринку таксі буде впроваджено, до 2030 року щороку у держбюджет надходитиме до 8 млрд грн податків, а частка легалізованих водіїв сягне 90%.