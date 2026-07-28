Тепер це товариство з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом 165 млн грн

ПрАТ «Концерн Хлібпром» з орбіти «Універсальної інвестиційної групи» Віталія Антонова перетворюється на товариство з обмеженою відповідальністю, відповідно до рішення єдиного акціонера, що здійснює повноваження загальних зборів. Рішення ухвалене 23 липня і оприлюднене в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Причиною зміни організаційно-правової форми стало спрощення структури корпоративного управління, адже до ТОВ менше регуляторних вимог, ніж до ПрАТ, що дозволяє швидше ухвалювати управлінські рішення. Про продаж бізнесу чи зміну керівництва не йдеться.

ТОВ «Концерн Хлібпром» є правонаступником всього майна, прав та обов’язків ПрАТ. Акції ПрАТ будуть конвертовані у частку в статутному капіталі ТОВ із коефіцієнтом 1:1. Розмір статутного капіталу правонаступника становитиме 163,55 млн грн.

Додамо, що «Концерн Хлібпром» є одним з найбільших підприємств з виробництва хлібу в Україні і має п’ять заводів у Львівській та Вінницькій областях. Концерну належать торгові марки Agrola, Bandinelli, 2go, «Люблянна» та «Вінницяхліб». Його власницею є Наталія Антонова.

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