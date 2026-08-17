«Тедіс Україна» ліквідують через борги на 590 млн грн

Господарський суд Одеської області визнав банкрутом ТОВ «Тедіс Україна», яке тривалий час було найбільшим дистриб’ютором сигарет в Україні. Вимоги кредиторів сягають близько 590 млн грн, тоді як підтвердженого майна у компанії залишилося приблизно на 1,1 млн грн. Відповідну постанову суд ухвалив 13 липня у справі, яку порушили за заявою компанії «Аккорд Голд».

Найбільшим кредитором «Тедіс Україна» є Антимонопольний комітет. Загальна сума його вимог перевищує 549 млн грн, при цьому основна частина – 548 млн грн штрафу та пені за невиконання рішення АМКУ щодо порушення законодавства про захист конкуренції.

Юристи вважають, що повернути ці гроші держава не зможе. Зокрема, голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик пояснив, що штраф АМКУ є фактично найбільшим, і він у шостій черзі – це остання загальна черга задоволення вимог.

«Кредитори кожної наступної черги отримують кошти лише після повного розрахунку з попередніми. Повернути ці гроші шансів у держави майже немає», – зазначив юрист Сергій Миткалик.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ще 38,1 млн грн компанія заборгувала «Аккорд Голд» за договором постачання. «Тедіс Україна» отримала понад 57 млн грн передплати, але виконала замовлення лише частково. Після розірвання договору залишок коштів не повернули. Вимоги податкових органів становлять ще близько 2,7 млн грн.

Яке майно залишилося у «Тедіс Україна»

Під час перевірки розпорядник майна не виявив у компанії земельних ділянок, нерухомості, корпоративних прав, залізничного транспорту, повітряних чи водних суден.

Інвентаризація підтвердила наявність товарів та інших матеріальних цінностей балансовою вартістю 1,13 млн грн. На банківському рахунку компанії залишилося 1668 грн. Остаточну ринкову вартість майна ще мають визначити під час оцінки.

Водночас у бухгалтерському обліку «Тедіс Україна» вказана дебіторська заборгованість на 307,9 млн грн – це кошти, які інші компанії нібито заборгували дистриб’ютору. Однак керівництво не надало документів, які б підтверджували ці борги, тому їх поки не зарахували до реальних активів.

Частина основних засобів компанії перебуває на тимчасово окупованих територіях або була передана для потреб ЗСУ. У матеріалах справи також зазначено, що через нестачу документів фахівці не змогли остаточно встановити, чи є ознаки фіктивного банкрутства, приховування неплатоспроможності або доведення компанії до банкрутства.

Суд дійшов висновку, що «Тедіс Україна» не може відновити платоспроможність. Пропозицій щодо санації компанії не надходило, тому кредитори підтримали її ліквідацію. Ліквідаційну процедуру відкрили на 12 місяців. Арбітражний керуючий Артем Данілов має знайти й оцінити майно компанії, продати його та розрахуватися з кредиторами в межах отриманих коштів.

Як писав ZAXID.NET заяву про банкрутство «Тедіс Україна» подала компанія «Акорд-голд» у квітні 2026 року.

Що відомо про «Тедіс Україна»?

Ще у 2023 році «Тедіс Україна» входила до десятки найбільших приватних компаній країни з виторгом 61,5 млрд грн. Її мережа охоплювала близько 50 тис. торгових точок, а тютюнові вироби становили приблизно 95% портфеля.

Згодом Philip Morris та «JTI Україна» припинили контракти з «Тедіс Україна». Після втрати ключових виробників компанія фактично залишилася без основи свого бізнесу. Суд встановив, що у 2023–2025 роках її доходи, активи та власний капітал суттєво скоротилися, а основна діяльність – оптова торгівля тютюновими виробами – припинилася. І новим лідером ринку стала компанія «ДЛ Солюшн», яка за кілька років змогла наростити виторг до 114 млрд грн.

Юрист, голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик теж звернув увагу, що після припинення співпраці виробників із «Тедіс Україна» перебоїв із постачанням сигарет на ринку не виникло, а ключові контракти отримав інший дистриб’ютор – «ДЛ Солюшн». На його думку, це може свідчити про фактичне перенесення дистриб’юторського бізнесу з однієї компанії до іншої.

Водночас документально підтверджених висновків про штучне або доведене банкрутство наразі немає. У постанові суду зазначено, що через нестачу документів встановити такі ознаки не вдалося.

Додамо, що до 2024 року ключовим власником компанії «Тедіс Україна» був Борис Кауфман, який неодноразово був фігурантом кримінальних проваджень НАБУ та САП.