Головний прокурор Палермо Мауріціо де Лучія

Італійське мафіозне угруповання «Коза Ностра» прагне придбати дрони та гранатомети, які використовують під час війни в Україні. Про це заявив головний прокурор Палермо на Сицилії Мауріціо де Лучія під час слухань у парламентській Антимафіозній комісії 28 липня, передає газета The Brussels Times.

Він заявив, що «Коза Ностра» мала у своєму арсеналі автомати АК-47, а також боєприпаси.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними газети Il Fatto Quotidiano, вилучена зброя походила з регіону Саленто на півдні Італії, але, ймовірно, була вироблена на Балканах. Вважається, що серед вилученого є зброя, яка використовувалася під час воєн у колишніх югославських республіках у 1990-х роках.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Де Лучія зазначив, що зараз італійська мафія, судячи з усього, не обмежується цими запасами й шукає нові джерела надходження військової зброї. Серед іншого, ідеться про новітню зброю, яка з’явилась під час російсько-української війни.

Прокурор стверджує, що формується своєрідний чорний ринок цієї зброї, який уже становить інтерес для злочинних організацій по всій Європі.

«Ми маємо інформацію про спроби придбати дрони, здатні скидати міни. Це надзвичайно складні системи, від яких ми не готові захищатися, і ми навіть не знаємо, як саме злочинні угруповання планують їх використовувати», – додав де Лучія.

Він також висловив занепокоєння щодо умов утримання в італійських в’язницях, де часто в’язні мають доступ до мобільних телефонів. Він зазначив, що це дозволяє ув’язненим босам мафії продовжувати керувати своїми кланами з-за ґрат.

«Коза Ностра» (італ. Cosa Nostra – «наша справа») – відома злочинна організація, заснована на острові Сицилія в першій половині XIX століття. «Коза ностра» є однією з гілок італійської мафії. Організація займається наркоторгівлею, гральним бізнесом, сутенерством, рекетом, торгівлею зброєю, вбивствами тощо.