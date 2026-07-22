Міністр оборони Італії відзначив успіх України на фронті

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже перемогла у війні, завдаючи Росії великих втрат на фронті. Він також висловив думку, що Україні вдалося змінити підходи до ведення сучасної війни, ставши прикладом для інших країн. Про це Гвідо Крозетто сказав в інтерв'ю агентству Ansa, передає «Європейська правда».

За словами Гвідо Крозетто, на початку повномасштабного вторгнення більшість експертів вважали, що росіяни зможуть захопити Київ за тиждень, а США навіть підготували літак для можливої евакуації Володимира Зеленського. Однак за чотири роки ситуація на фронті суттєво змінилася. Міністр оборони Італії наголосив, що росіяни «застрягли» та майже не просуваються на фронті, а також щомісяця втрачають близько 30 тис. військових убитими й пораненими.

Також Гвідо Крозетто відзначив успіх України у застосуванні безпілотників для боротьби з росіянами, що, на його думку, змінило підхід до сучасної війни.

«Україна все ще існує; вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владіміра Путіна. З її точки зору, вона уже перемогла, бо ніколи не мала наміру вторгнутися в Росію – вона лише захищається», – зазначив Гвідо Крозетто.

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Також Гвідо Крозетто висловив думку, що війна закінчиться тоді, коли Росія перестане обстрілювати Україну. Він зазначив, що росіяни від початку повномасштабного вторгнення жодного разу не припиняли вогонь навіть на 24 години.

Зауважимо, що у жовтні 2025 року Гвідо Крозетто заявляв, що Україна не зможе повернути Крим та території, які Росія окупувала у 2014 році та після лютого 2022 року.

До слова, у червні 2026 року представник Державного департаменту США заявив, що вважає, що наразі Україна перебуває у виграшній позиції, а росіяни вимушені чекати зими у надії, що тоді інтенсивність наступу ЗСУ знизиться.