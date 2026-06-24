Українські військові перемагають росіян на фронті

Державний департамент США вважає, що наразі Україна перебуває у виграшній позиції, а росіяни вимушені чекати зими у надії, що тоді інтенсивність наступу ЗСУ знизиться. Про це заявив заступник державного секретаря США Джеремі Левін у польському Гданську, передає «Європейська правда».

За словами Джеремі Левіна, українським військовим вже вдалося змінити хід війни, й зараз вони роблять усе, щоб закріпити перевагу й остаточно перемогти росіян. На думку заступника голови Держдепу, раніше українці чекали зими, оскільки у цей період росіяни не проводили наступальних дій. Тепер, вважає Джеремі Левін, росіяни очікують зими, а українці значно посилили свої позиції на фронті й перебувають у наступі.

«Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент. [...] Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою», – зазначив Джеремі Левін.

Проте Джеремі Левін зауважив, що українці «змінили динаміку» ще цієї зими, атакуючи інфраструктуру у російському тилу. Він також запевнив, що США співпрацюватимуть з європейцями для посилення санкцій проти Росії, зокрема можуть скасувати винятки із санкцій на російську нафту.

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Зауважимо, що наразі Україна значно посилила атаки на російські НПЗ, які є одним із ключових джерел доходів для фінансування повномасштабного вторгнення. Через дронові атаки в Росії запровадили обмеження на продаж пального, зокрема в окупованому Криму та у Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області – регіоні, що має найбільші нафтові родовища та забезпечує видобуток 40% усієї нафти Росії. Щоб приховати дефіцит пального, Росія веде перемовини з Казахстаном про постачання 50 тис. тонн бензину АІ-92.

Крім того, Сили оборони України мають суттєві успіхи на фронті. Наприкінці травня 2026 року Володимир Зеленський повідомляв, що з січня українським військовим вдалося деокупувати 590 км² території.

22 червня міністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що від початку 2026 року українські дрони уразили 800 тис. російських цілей. Йдеться про особовий склад, засоби протиповітряної оборони, артилерію, реактивні системи залпового вогню, безпілотники, наземні роботизовані комплекси, транспорт, штаби, склади з боєприпасами та засоби радіоелектронної боротьби. Підтверджено, що Сили оборони ліквідували або важко поранили близько 167 тис. окупантів.