Від початку 2026 року Сили оборони України звільнили 590 км² території. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. «Від початку року 590 кілометрів нашої території звільнено і під контролем. Тенденція – точно не в інтересах окупанта, ми продовжуємо нарощувати показники знищення російського особового складу – це разом із санкціями всіх форм примушує Росію до вибору дипломатії», – заявив Зеленський. Президент зазначив, що фронтові позиції України теж сильні. «Зокрема є хороші результати на ключових напрямках. Я вдячний всім нашим ДШВ, нашим штурмовикам, вдячний усім підрозділам, які ефективно зупиняють російські штурми. І також дякую всім, хто підтримує нашу армію та Сили безпеки», – заявив президент. Упродовж останнього місяця СОУ звільнили Степногірськ на Запорізькому напрямку та Одрадне на Харківщині.