У Львові відкрили фотовиставку «Обличчя психологічної підтримки», присвячену роботі військових психологів, а також сучасним методам психологічної підготовки та відновлення українських захисників. Експозицію представили в Центрі ім. Митрополита Андрея Шептицького УКУ, що на вул. Стрийській, 29а. Після Києва та Рівного Львів став третім містом, де презентують цей проєкт.

Над створенням виставки працювали понад п’ять місяців. Експозиція налічує 67 світлин, авторами яких стали самі військовослужбовці, пресофіцери бригад та військові психологи. На зображеннях представлені обличчя військових психологів та офіцерів з психологічної підтримки персоналу, кадри психологічного супроводу та психологічної підготовки. Окрім світлин, фотопроєкт доповнений інтерактивними куточками, де кожен відвідувач може випробувати на собі сучасні інноваційні технології, які вже зараз застосовують у роботі з військовими.

«Виставка присвячена роботі військових психологів – людям, які щоденно допомагають нашим військовим долати труднощі сучасної війни. Мета – показати, що в центрі системи психологічної підтримки є особистість офіцера-психолога. Саме він або вона є тією живою ланкою, яка створює або підтримує ментальний стан підрозділу. Адже коли у важкі хвилини з військовослужбовцем поруч є психолог, то йому набагато легше долати всі труднощі. Тут ви бачите не просто фотографії – тут живі історії, реальні емоції та сучасні методи психологічної підтримки та відновлення, які вже зараз використовують наші військові психологи під час роботи у військових частинах оперативного командування «Захід», – зазначив заступник командувача військ з психологічної підтримки персоналу оперативного командування «Захід» полковник Володимир Демидюк.

Зокрема, в інтерактивних куточках можна протестувати спеціальні VR-окуляри із різними програмами, серед яких – унікальний симулятор «Перший бій», що дозволяє в безпечному середовищі зануритися в атмосферу бойових дій та відчути перебування в окопі. Військові психологи вже використовують ці VR-технології на практиці, щоб підготувати військовослужбовців без бойового досвіду до реальних викликів, покращити їхню психологічну підготовку та підвищити боєздатність підрозділів. Водночас інші програми віртуальної реальності в цих куточках налаштовані на те, щоб надати можливість військовому відпочити та пройти заходи психологічного відновлення.

«Сьогодні військова психологія перебуває на вістрі змін, і наші офіцери-психологи йдуть тандемом, нога в ногу із сучасними технологіями. Ми щодня втілюємо це і продовжуємо переймати з цивільного життя усе найкраще для наших військ, для наших бійців, для їхнього відновлення та психологічної підготовки. Таким чином ми підвищуємо боєздатність наших підрозділів», – розповів офіцер групи психологічної підготовки та супроводу управління психологічної підтримки персоналу ОК «Захід» майор Борис Кондратюк.

Окремою, надзвичайно емоційною частиною виставки є інтерактивна аудіозона. Тут можна почути історії дітей військовослужбовців про переживання війни та службу батьків, а також історії самих військових фахівців із бойовим досвідом.

Під час відкриття керівниця департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик наголосила, що сьогодні тема ментального здоров’я є однією з ключових для країни.

«Дивлячись на ці фотографії, розумієш, що тут присутні люди, яких ми дуже часто не бачимо. Робота військових психологів рідко помітна зовні, але її значення сьогодні важко переоцінити. Без психологічної підтримки повернення до нормального життя для багатьох військових і родин було б практично неможливим», – зазначила Валентина Бартошик.

Вона також додала, що у Львові центри ментального здоров’я вже працюють у кожному міському закладі охорони здоров’я, а лише за минулий рік військові та їхні родини отримали десятки тисяч психологічних консультацій.

«Якщо говорити про військових психологів, то це люди, які тримають тих, хто тримає нашу країну», – додала посадовиця.

Львів'ян та гостей міста запрошують особисто ознайомитися з експозицією, поспілкуватися з військовими психологами бойових бригад, відвідати інтерактивні куточки, послухати аудіоісторії та протестувати обладнання віртуальної реальності. Виставка діятиме ще у суботу, 23 травня, з 09:00 до 17:00. Вхід – вільний. Організаторами є Оперативне командування «Захід» за підтримки Офісу Військового омбудсмана.