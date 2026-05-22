Владислава Березу зобовʼязали видалити дописи про нібито виведення з України грошей та цінного металу працівниками «Ощадбанку»

Комерційний суд Відня (Австрія) зобовʼязав колишнього народного депутата Борислава Березу видалити публікації про нібито виведення грошей з України через інкасаторів «Ощадбанку». Про це у четвер, 21 травня, повідомили на сайті банку.

«Відповідно до ухваленого рішення відповідач зобов’язаний відтепер утримуватися від подібних тверджень та їх поширення, зокрема в соціальних мережах, щодо звинувачень банку та його посадових осіб в обставинах “угорської справи”, а також видалити попередні публікації з такими твердженнями», – йдеться у повідомленні «Ощадбанку».

В «Ощадбанку» зазначили, що це попереднє рішення суду, яке має захистити інтереси позивача та не допустити поширення неправдивих тверджень. У разі невиконання рішення Бориславу Березі загрожує штраф у розмірі до 100 тис. євро. Надалі банк планує подати основний позов про захист ділової репутації.

У дописі у Facebook Борислав Береза заявив, що суд ухвалив таке запобіжне рішення, оскільки він «занадто пізно зреагував на цей позов». Також Береза заявив, що «Ощадбанк» зробив помилку, подавши позов проти нього до суду у Відні, а не у Києві. Екснардеп запевнив, що «займеться цією справою», коли повернеться до Відня.

«Вони зробили помилку. Велику помилку, яку юристи вважають ненавмисним подарунком мені. Бо тепер я маю право не лише на зустрічний позов, а й на... допит у суді Відня всіх, хто має стосунок до справи, та розкриття інформації з усіх питань у межах цієї справи. І тут буде багато цікавих питань, які висвітлюватимуть не лише українські, а й європейські ЗМІ. [...] У всій цій історії є одна “вишенька на торті”, від якої ви офігієте», – заявив Борислав Береза.

Нагадаємо, 5 березня у Будапешті затримали сімох інкасаторів та два службові автомобілі «Ощадбанку», які перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота в межах міжнародної угоди з «Райффайзен Банк Австрія». Тодішній уряд Угорщини заявив, що українців затримали в межах операції «Український золотий конвой», а вилучення цінного вантажу пояснили підозрами у відмиванні грошей.

За даними «Економічної правди», після затримання інкасаторів в Угорщині Борислав Береза заявляв, що вони можуть бути причетні до виведення грошей і золота з України.

Проте 6 березня Угорщина передала Україні сімох затриманих інкасаторів «Ощадбанку», а 12 березня повернула банку автомобілі. 6 травня Володимир Зеленський повідомив про повернення Україні грошей та цінного металу.

18 травня Угорщина скасувала депортацію та заборону на в’їзд до Шенгенської зони сімом інкасаторам «Ощадбанку», яких раніше незаконно затримали.

Борислав Береза був позафракційним народним депутатом Верховної Ради з 2014 до 2019 року. У 2014 році він також був речником «Правого сектору».

У квітні 2022 року в Трускавці на Львівщині Береза влаштував скандал через спробу працівників ТЦК та СП вручити йому повістку. Після конфлікту він усе ж узяв повістку, однак до ТЦК так і не з’явився.