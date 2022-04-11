Працівник військкомату пояснив Бориславу Березі (справа), що той зобов'язаний стати на військовий облік

47-річному екс-депутату Верховної Ради Бориславу Березі, який у минулі вихідні перебував у Трускавці, працівники місцевого військкомату вручили повістку, щоб взяти його на облік як внутрішньо переміщену особу. Натомість екс-нардеп вчинив скандал, телефонував до свого адвоката та викликав поліцію. З другої спроби повістку йому таки вручили у присутності понятих, але до військкомату він так і не прийшов.

Як видно з відео, яке оприлюднив сам Борислав Береза, спершу йому намагалися втручити повістку у суботу, 6 квітня, у селі на Сколівщині, куди він прихав відвідати Скелі Довбуша – популярний туристичний об'єкт.

Працівники поліції зупинили автомобіль Борислава Берези для перевірки документів і представник військкомату спробував вручити йому повістку, оскільки екс-депутат є киянином і, перебуваючи на Львівщині, мав би стати на військовий облік як внутрішньо переміщена особа протягом 24 годин. У відповідь Береза заявив, що не є переселенцем, а приїхав на Львівщину на три дні до своєї родини – і відмовився взяти повістку.

Згодом цього ж дня працівники військкомату навідалися до приміщення жіночого монастиря УГКЦ в Трускавці, де перебував Борислав Береза. Що саме робив екс-нардеп у жіночому монастирі – невідомо. Він пояснив, що в цьому місці він «ховав свою сім’ю».

Екс-нардеп відмовився взяти повістку і з другої спроби. Натомість він зателефонував до свого адвоката і радився, що йому робити. Також викликав на місце працівників поліції для того, щоб поліцейські перевірили особи працівників військкомату. У результаті повістку йому таки вручили у присутності понятих.

Борислав Береза мав би прибути у понеділок, 11 квітня, о 09:00 у дрогобицький військкомат. Речниця Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Марія Левко розповіла ZAXID.NET, що Борислав Береза у дрогобицький військкомат не прийшов.

«Кожен чоловік, який прибуває на Львівщину з інших регіонів зобов’язаний протягом 24 годин самостійно прийти у військкомат і стати на облік. Він цього не зробив, отже вже порушив закон. А повістки ми маємо право вручати будь-де», – сказала Марія Левко.

Борислав Береза пояснив своє небажання брати повістку тим, що уже має підписаний контракт з територіальною обороною, не уточнивши де саме. Натомість намагання представників дрогобицького військкомату дотриматися вимог наказу голови Львівської ОВА назвав «замовленням» з боку Офісу президента через його критику влади.

47-річний Борислав Береза був позафракційним депутатом Верховної Ради у 2014-2019 рр., у 2014 році був речником «Правого сектору». У зв'язку зі скандалом у Трускавці «Правий сектор» відмежувався від Борислава Берези.