У деяких районах Іспанії температура повітря може зрости до 38°С

Наприкінці травня 2026 року європейські країни накриє хвиля справжньої літньої спеки, місцями синоптики прогнозують до 38°С. Детальніше про прогноз погоди розповіло агентство УНІАН з посиланням на Bloomberg.

Із 25 травня європейські міста чекає перша хвиля спеки, а температура повітря у Великій Британії, Іспанії та Франції поб’є місячні рекорди. Причиною аномального потепління стане потужний антициклон, або так званий «тепловий купол». Він утримує гаряче повітря і сприяє його додатковому прогріванню біля поверхні землі. За прогнозами метеорологів, температура перевищуватиме звичайні показники на 5–11°С.

Особливо відчутною спека стане у Великій Британії. Уже на вихідних та на початку наступного тижня температура повітря у Лондоні та інших регіонах Великої Британії можу сягнути 33°С.

За прогнозами синоптиків, у Парижі температура повітря може зрости приблизно до 31°С тепла, а на південному заході країни місцями досягне 35°С тепла.

Найбільша спека очікується в Іспанії. У деяких районах країни температура повітря може зрости до 38°С тепла.

Нагадаємо, що раніше ZAXID.NET розповідав, що літо 2026 року може мати безпрецедентні температурні аномалії у різних країнах. Незабаром також може стартувати фаза Ель-Ніньйо – кліматичний феномен аномального підвищення температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану на 5–9°C, що виникає раз на 2–7 років і може тривати до року. У цей період на Землі фіксують хвилі спеки, повені, посухи тощо.

В Укргідрометцентрі розповіли, чи вплине Ель-Ніньйо на температуру повітря в Україні.