45-річний львів’янин, який відбуває термін у колонії за вчинення тяжкого злочину, налагодив дистанційну схему продажу зброї

На Львівщині правоохоронці викрили схему продажу зброї та вибухівки. Схему організував 45-річний львів’янин, який перебуває в колонії.

Як повідомили у п’ятницю, 22 травня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, 45-річний львів’янин, який відбуває термін у ДУ «Львівська установа виконання покарань № 19» на вул. Городоцькій, 20 у Львові за вчинення тяжкого злочину, налагодив дистанційну схему продажу зброї.

За версією слідства, ув’язнений із камери координував незаконний продаж зброї та боєприпасів. Він контактував із покупцями, надсилав фотографії товару, повідомляв координати схованок із заздалегідь прихованою зброєю та узгоджував ціну. За інформацією правоохоронців, від 2026 року було викрито три факти незаконного продажу зброї. Загальна сума угод становила 240 тисяч гривень, які отримував фігурант на банківську картку.

Під час обшуків у селі В’язова та місті Куликів на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та вибухівку. Серед знайденого – дві штурмові гвинтівки, два кулемети, два автомати, 17 магазинів до автоматичної зброї та 570 набоїв різного калібру. Окрім зброї та боєприпасів, вилучили також понад 500 грамів вибухової речовини на основі гексогену, потужність якої перевищує тротил приблизно у півтора рази. Ще на одній локації поблизу Куликова знайшли ймовірний автомат із 30 набоями, який направили на експертизу.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.