Дорога веде до будівлі кафе, де хочуть звести багатоквартирний будинок

Департамент архітектури та просторового розвитку ЛМР готує відмову у наданні містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоквартирного будинку на місці кафе у Брюховичах. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому 22 травня.

Заявник ТОВ «ВКФ «Горобина» звернувся до міста з наміром збудувати багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом на вул. Львівській, 12 у селищі Брюховичі на місці колишнього ресторану «Вулик».

«Колись тут був генеральний план територій, і згідно з ним було передбачено комплекс житлових будівель. Однак рішенням Верховного Суду від 17 грудня 2025 року цей детальний план було скасовано. Відтак зараз за діючою документацією і генпланом селища Брюховичі тут передбачено ресторан. Констатуємо неспівпадіння і невідповідність містобудівній документації. На основі цього готуємо відмову щодо цього об'єкту», – розповів Антон Коломєйцев.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Виробничо-комерційна фірма "Горобина"» працює з 2000 року. Власницею компанії є Людмила Косенко – дружина Володимира Косенка – адвоката відомого судді-засівальника Ігоря Зварича.

У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», який вони перебудовують під офісні центри. Міська рада судиться з Косенками через незаконну перебудову підземних переходів на вул. Героїв УПА під магазини.