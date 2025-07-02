На місці підземних переходів у Львові збудували МАФи

Західний апеляційний господарський суд задовольнив клопотання Львівської міської ради та призначив комплексну судову експертизу у справі щодо самовільної реконструкції підземних переходів під МАФи на вул. Героїв УПА. Про це 2 липня повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Йдеться про перебудову двох підземних переходів на вул. Героїв УПА, 73. У 2009 році Львівська міська рада передала приміщення переходу у власність ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». Фірма мала капітально відремонтувати приміщення під об’єкти торгівлі та облаштувати зупинки громадського транспорту.

Натомість у 2023-2024 роках компанія самовільно збудувала два МАФи. Скляні павільйони розташовані на тротуарі, впритул до проїжджої частини, та відгороджені від дороги невисоким парканом. Крім цього, будь-які входи в підземний перехід всередині МАФу відсутні.

Зараз приміщення переходу належать ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» – правонаступнику ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». Однак земельна ділянка під кіосками є комунальною та розташована в межах червоних ліній вул. Героїв УПА, тому будь-яке будівництво на тротуарі вимагає погоджень. За фактом захоплення комунальної землі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197 ККУ. Справу розглядає Франківський районний суд.

У листопаді міська Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міської ради провела перевірку на будівельному майданчику на вул. Героїв УПА, 73 та виявила низку порушень. Зокрема, об’єкт ще не введений в експлуатацію, натомість там уже продають алкоголь.

Міська рада звернулася в Господарський суд, аби зобов’язати ПП «Правниче агентство “Статус-Кво”» звільнити самовільно зайняті ділянки та підземні переходи із зупинкою громадського транспорту і скасувати право власності на самобуди. Однак суд не знайшов ознак самочинного будівництва та відмовив у задоволенні позову.

Однак Західний апеляційний господарський суд призначив комплексну експертизу, висновки якої допоможуть ЛМР юридично підкріпити порушення під час самовільних робіт.

«Після отримання результатів експертизи ми зможемо ініціювати процедуру демонтажу незаконних конструкцій», – повідомили в юридичному департаменті.

Зокрема, експертиза має зʼясувати, чи змінилось функціональне призначення підземного переходу, який вид робіт виконали та чи була захоплена комунальна ділянка.

ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"» належить мешканці Брюховичів Людмила Косенко. Її чоловік Володимир Косенко – адвокат відомого судді-засівальника Ігоря Зварича, а також власник ПП «Правниче агентство «Статус-Кво». У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», який вони перебудовують під офісні центри.