У розбудуваних на місці підземних переходів магазинах продають, зокрема, алкоголь і вейпи

Господарський суд Львівської області відмовив у позові міської ради, що вимагала зобовʼязати ПП «Правниче агентство “Статус-Кво”» звільнити самовільно зайняті ділянки та підземні переходи із зупинкою громадського транспорту, скасувавши на самобуди право власності. Суддя Наталія Березяк не знайшла ознак самочинного будівництва на комунальних ділянках.

Йдеться про територію двох підземних переходів на вул. Героїв УПА, 73, поблизу одного з корпусів колишнього заводу «Кінескоп», на місці яких розбудували два кіоски. У 2009 році Львівська міська рада передала приміщення переходу у власність ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». Фірма мала капітально відремонтувати приміщення під об’єкти торгівлі та облаштувати зупинки громадського транспорту.

Однак ніяких робіт у переходах так і не провели, а кілька років ці приміщення були зачинені та занедбані. На початку 2023 року територію навколо переходу огородили та розпочали будівельні роботи. У червні у департаменті містобудування Львівської міськради повідомили, що роботи в підземному переході проводять без жодних дозволів. Зараз приміщення переходу належать ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» – правонаступнику ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"».

Колаж Любомира Зубача

До реконструкції вхід у перехід був закритим, а над ним був невеликий прозорий навіс. Під час перебудови об’єми скляної конструкції збільшили приблизно вдвічі, а також змінили форму самої конструкції. Вже за рік на цьому місці відкрили два повноцінні торгові ряди: у першому зі сторони корпусу заводу відкрили заклади харчування і квітковий магазин, а навпроти – алкомаркет та магазин із вейпами. Скляні павільйони розташовані на тротуарі, впритул до проїжджої частини, та відгороджені від дороги невисоким парканом. Крім цього, будь-які входи в підземний перехід всередині МАФу відсутні.

За цей час власники приміщень зареєстрували на самобуди право власності. Прикметно, що це право власності реєстрував скандально відомий реєстратор Михайло Живко. Попри те, що приміщення підземного переходу приватизоване ПП «Правниче агентство «Статус-Кво», земельна ділянка, в межах якої він перебуває, є комунальною та розташована в межах червоних ліній вул. Героїв УПА, тому будь-яке будівництво на тротуарі вимагає погоджень. За фактом захоплення комунальної землі 17 липня поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197 ККУ. Справу розглядає Франківський районний суд.

У листопаді міська Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міської ради провела перевірку на будівельному майданчику на вул. Героїв УПА, 73 та виявила низку порушень. Зокрема, об’єкт ще не введений в експлуатацію, натомість там уже продають алкоголь.

Міська рада звернулася в Господарський суд, аби зобов’язати ПП «Правниче агентство “Статус-Кво”» звільнити самовільно зайняті ділянки та підземні переходи із зупинкою громадського транспорту і скасувати право власності на самобуди. Однак суд не знайшов ознак самочинного будівництва на комунальних ділянках, оскільки міська рада не надала належних доказів, а виконана реконструкція підземних переходів узагалі не передбачала видачі містобудівних умов та обмежень. Суд також встановив, що споруду підземного переходу реконструювали у межах наявного фундаменту, якому мінімум 49 років. Тому 6 лютого суддя Наталія Березяк у задоволенні позову відмовила. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"» належить мешканці Брюховичів Людмила Косенко. Її чоловік Володимир Косенко – адвокат відомого судді-засівальника Ігоря Зварича, а також власник ПП «Правниче агентство «Статус-Кво». У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», який вони перебудовують під офісні центри.