На місці підземного переходу на вул. Героїв УПА незаконно розбудували МАФ

На місці підземного переходу на вул. Героїв УПА у Львові збудували ще один незаконний кіоск. Раніше з протилежної сторони вулиці ті самі власники збудували незаконний кіоск на місці іншого підземного переходу. Компанія, що розбудувала МАФи, належить родині відомого адвоката, захисника екссудді-засівальника Ігоря Зварича – Володимира Косенка.

Йдеться про підземний перехід на вул. Героїв УПА, поблизу зупинки на вул. Копистинського. Підземний перехід раніше належав заводу «Кінескоп» та багато років не функціонував. У 2009 році Львівська міська рада уклала договір із ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"», за яким фірма отримала приміщення обидвох переходів в приватну власність та мала власним коштом їх реконструювати під об’єкти торгівлі та облаштувати зупинки громадського транспорту. За договором, компанія мала сплатити місту 85,3 тис. грн на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова, однак перерахувала лише 25 тис. грн. У 2014 році Господарський суд Львівської області стягнув із фірми 60,3 тис. грн боргу.

Кілька років перехід був зачиненим та занедбаним. На початку 2023 року територію навколо переходу огородили та розпочали будівельні роботи. У червні у департаменті містобудування Львівської міськради повідомили, що роботи в підземному переході проводять без жодних дозволів. Зараз приміщення переходу належать ПП «Правниче агентство «Статус-Кво».

До реконструкції вхід у перехід був закритим, а над ним був невеликий прозорий навіс. Під час перебудови об’єми скляної конструкції збільшили приблизно вдвічі, а також змінили форму самої конструкції. У 2023 році міська ДАБК почала перевірку через незаконні роботи на місці переходу.

Вже за рік на цьому місці відкрили два повноцінні торгові ряди: у першому зі сторони корпусу заводу відкрили заклади харчування і квітковий магазин, а навпроти, судячи з вивісок, буде крамниця з вейпами та заклад харчування. Загальна площа кожного кіоска 179 м2. Скляні павільйони розташовані на тротуарі, впритул до проїжджої частини, та відгороджені від дороги невисоким парканом. Крім цього, будь-які входи в підземний перехід всередині МАФу відсутні.

Ще у 2023 році міська ДАБК зверталася в ДІАМ за дозволом на проведення перевірки, однак отримала відмову. За цей час власники приміщень зареєстрували на самобуди право власності. Прикметно, що це право власності реєстрував скандально відомий реєстратор Михайло Живко.

Попри те, що приміщення підземного переходу приватизоване ПП «Правниче агентство «Статус-Кво», земельна ділянка, в межах якої він перебуває, є комунальною та розташована в межах червоних ліній вул. Героїв УПА, тому будь-яке будівництво на тротуарі вимагає погоджень. За фактом захоплення комунальної землі 17 липня поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197 ККУ. Справу розглядає Франківський районний суд.

ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"» належить мешканці Брюховичів Людмила Косенко. Її чоловік Володимир Косенко – адвокат відомого судді-засівальника Ігоря Зварича, а також власник ПП «Правниче агентство «Статус-Кво». У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», який вони перебудовують під офісні центри.