На місці підземного переходу на вул. Героїв УПА розбудували МАФ

На місці підземного переходу на вул. Героїв УПА у Львові збудували незаконний кіоск із двома закладами харчування та магазином квітів. Навпроти через вулицю власники МАФу будують іще один кіоск на місці входу в колишній підземний перехід. Компанія, що розбудувала самобуд, належить родині відомого адвоката, захисника екс-судді-засівальника Ігоря Зварича – Володимира Косенка.

Йдеться про підземний перехід на вул. Героїв УПА, 73, який раніше належав заводу «Кінескоп» та багато років не функціонував. У 2009 році Львівська міська рада уклала договір із ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"», згідно з яким фірма отримала приміщення переходу в приватну власність та мала власним коштом їх реконструювати під об’єкти торгівлі та облаштувати зупинки громадського транспорту. За договором, компанія мала сплатити місту 85,3 тис. грн на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова, однак перерахувала лише 25 тис. грн. У 2014 році Господарський суд Львівської області стягнув із фірми 60,3 тис. грн боргу.

Кілька років перехід був зачиненим та занедбаним. На початку 2023 року територію навколо переходу огородили та розпочали будівельні роботи. У червні у департаменті містобудування Львівської міськради повідомили, що роботи в підземному переході проводять без жодних дозволів. З’ясувалося, що зараз приміщення переходу належать ПП «Правниче агентство «Статус-Кво».

До реконструкції вхід у перехід був закритим, а над ним був невеликий прозорий навіс. Під час перебудови об’єми скляної конструкції збільшили орієнтовно вдвічі, а також змінили форму самої конструкції. Тоді міська ДАБК почала перевірку через незаконні роботи на місці переходу.

Вже за рік на цьому місці відкрили повноцінний торговий ряд із двома закладами швидкого харчування та квітковим магазином протяжністю близько 30 м. Скляна будівля розташована на тротуарі, впритул до проїжджої частини, та відгороджена від дороги невисоким парканом. Крім цього, будь-які входи в підземний перехід всередині МАФу відсутні. Навпроти, на місці ще одного входу в підземний перехід, підприємці розбудовують аналогічний кіоск, який поки що закритий будівельною плівкою.

Попри те, що приміщення підземного переходу приватизоване ПП «Правниче агентство «Статус-Кво», земельна ділянка, в межах якої він перебуває, є комунальною та розташована в межах червоних ліній вул. Героїв УПА. Заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач розповів ZAXID.NET, що за зверненням міськради поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення комунальної землі. Крім цього, міська рада готує звернення до суду з вимогою демонтувати самобуд.

«Власник підземного переходу мав дозвіл на капітальний ремонт, а по факту це реконструкція, оскільки змінились габарити конструкції. А реконструкція потребує відповідних містобудівних умов та обмежень, яких міська рада не видавала», – розповів ZAXID.NET Любомир Зубач.

Він додав, що після розголосу торік міська ДАБК зверталася в ДІАМ за дозволом на проведення перевірки, однак отримала відмову. За цей час власники приміщень зареєстрували на самобуд право власності. Прикметно, що це право власності реєстрував скандально відомий реєстратор Зубрівської сільради Михайло Живко.

«На час дії воєнного стану в Україні діє мораторій на перевірки і штрафи. Їх фактично можна робити лише з дозволу ДІАМ. Тому виникають такі випадки, на як місто не має впливу», – додав Любомир Зубач.

Зеленим позначені входи в підземинй перехід на вул. Героїв УПА, 73 / скріншот із Кадастрової карти

ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». Власницею компанії є мешканка Брюховичів Людмила Косенко. Її чоловік Володимир Косенко – адвокат відомого судді-засівальника Ігоря Зварича, а також власник ПП «Правниче агентство «Статус-Кво». У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», які вони перебудовують під офісні центри.