Кіоски розбудували на місці входів у підземний перехід на вул. Героїв УПА, 73

Верховний Суд заборонив ПП «Правниче агентство “Статус-Кво”», якому належать скандальні кіоски на вул. Героїв УПА, 73, вчиняти будь-які дії з ним. Суд задовольнив касацію Львівської міської ради в межах забезпечення позову.

Як повідомили 20 грудня в юридичному депуртаменті ЛМР, Верховний Суд скасував постанову Західного апеляційного господарського суду та заборонив ПП «Правниче агентство “Статус-Кво”» вчиняти будь-які дії на вул. Героїв УПА, 73. Зокрема, йдеться про заборону на будівельні роботи чи реконструкцію, введення в експлуатацію будівлі та будь-які реєстраційні дії.

«Цей підприємець повів себе абсолютно нахабно по відношенню до громади міста – попри заборону і припис від міської Інспекції ДАБК, заклади торгівлі та громадського харчування продовжували функціонувати на Героїв УПА, 73», – повідомили в юридичному департаменті ЛМР.

Як інформував ZAXID.NET, на місці двох підземних переходів на вул. Героїв УПА, 73, поблизу одного з корпусів колишнього заводу «Кінескоп» розбудували два кіоски. У 2009 році Львівська міська рада передала приміщення переходу у власність ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"». Фірма мала капітально відремонтувати приміщення під об’єкти торгівлі та облаштувати зупинки громадського транспорту.

Однак ніяких робіт у переходах так і не провели, а кілька років ці приміщення були зачинені та занедбані. На початку 2023 року територію навколо переходу огородили та розпочали будівельні роботи. У червні у департаменті містобудування Львівської міськради повідомили, що роботи в підземному переході проводять без жодних дозволів. Зараз приміщення переходу належать ПП «Правниче агентство «Статус-Кво» – правонаступнику ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"».

До реконструкції вхід у перехід був закритим, а над ним був невеликий прозорий навіс. Під час перебудови об’єми скляної конструкції збільшили приблизно вдвічі, а також змінили форму самої конструкції. Вже за рік на цьому місці відкрили два повноцінні торгові ряди: у першому зі сторони корпусу заводу відкрили заклади харчування і квітковий магазин, а навпроти – алкомаркет та магазин із вейпами. Скляні павільйони розташовані на тротуарі, впритул до проїжджої частини, та відгороджені від дороги невисоким парканом. Крім цього, будь-які входи в підземний перехід всередині МАФу відсутні.

За цей час власники приміщень зареєстрували на самобуди право власності. Прикметно, що це право власності реєстрував скандально відомий реєстратор Михайло Живко. Попри те, що приміщення підземного переходу приватизоване ПП «Правниче агентство «Статус-Кво», земельна ділянка, в межах якої він перебуває, є комунальною та розташована в межах червоних ліній вул. Героїв УПА, тому будь-яке будівництво на тротуарі вимагає погоджень. За фактом захоплення комунальної землі 17 липня поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197 ККУ. Справу розглядає Франківський районний суд.

У листопаді міська Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Львівської міської ради провела перевірку на будівельному майданчику на вул. Героїв УПА, 73 та виявила низку порушень. Зокрема, обʼєкт ще не введений в експлуатацію, натомість там уже продають алкоголь.

ТОВ «Юридичне агентство "Юкон"» належить мешканці Брюховичів Людмила Косенко. Її чоловік Володимир Косенко – адвокат відомого судді-засівальника Ігоря Зварича, а також власник ПП «Правниче агентство «Статус-Кво». У 2019 році інша фірма сім’ї Косенків фігурувала у скандальному розподілі службових квартир військовим у Брюховичах. Крім цього, у власності сім’ї Косенків перебуває один із колишніх корпусів заводу «Кінескоп», який вони перебудовують під офісні центри.