Трамп не уточнив, чи йдеться про раніше анонсоване розгортання військ, чи про окрему місію

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати додатково перекинути до Польщі 5 000 американських військових. Це сталося через тиждень після того, як Пентагон скасував заплановане розгортання 4 000 військових. Про це 22 травня Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, а також пишуть BBC і The Guardian.

«З огляду на успішне обрання на посаду президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав (йдеться про вибори президента Польщі у 2025 році, – прим. ред.), а також зважаючи на наші взаємини з ним, я радий повідомити, що Сполучені Штати скерують до Польщі додаткові 5 000 військовослужбовців», – заявив Трамп.

Водночас Трамп не уточнив, чи йдеться про раніше анонсоване розгортання військ, чи про окрему місію.

Зауважимо, заява Трампа пролунала через тиждень після того, як Міністерство оборони США раптово заявило про скасування розгортання 4 000 військовослужбовців США у Польщі. Згодом глава Пентагону Піт Гегсет пояснив, що це була лише «тимчасова затримка», та наголосив на намірі США й надалі продовжувати забезпечувати «збереження сильної військової присутності» в Польщі.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Навроцький подякував Трампу «за його дружбу до Польщі… практичний вимір якої ми сьогодні бачимо дуже чітко».

«Я стою і продовжуватиму стояти на сторожі польсько-американського союзу – життєво важливої опори безпеки для кожної польської родини та для всієї Європи», – сказав Навроцький.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також зазначив, що рішення Трампа «підтверджує, що польсько-американські відносини є дуже міцними, а Польща – зразковим і надійним союзником».

За даними The Guardian, у Польщі перебувають близько 10 тис. американських військових.

Останніми тижнями Білий дім водночас заявляв про намір скоротити військову присутність США у Європі в межах програми «Америка понад усе». Зокрема, раніше Вашингтон оголосив про виведення 5000 військових із Німеччини після суперечки між Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо війни з Іраном. Трамп раніше критикував Мерца за його припущення, що США були «принижені» іранськими перемовниками.