Мерц заявив, що Іран принижує США блокуванням Ормузької протоки та затягуванням переговорів

Пентагон планує вивести 5000 своїх військовослужбовців з Німеччини на тлі суперечки між президентом Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо війни з Іраном. 1 травня ВВС повідомило, що рішення скоротити американський контингент в Німеччині ухвалили через день після публічної критики Трампом Мерца за припущення, що США були «принижені» іранськими перемовниками.

Під час зустрічі зі студентами наприкінці квітня Фрідріх Мерц заявив, що «американці явно не мають стратегії», і він не бачить, «який стратегічний вихід» вони можуть обрати. Він додав, що США зазнає приниження з боку іранського керівництва.

«Іранці, очевидно, дуже вправні у веденні переговорів, а точніше, дуже вправні у відмові від переговорів, дозволяючи американцям поїхати до Ісламабаду, а потім знову поїхати без жодного результату», – сказав він.

Після цього Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що Мерц «жахливо виконує свою роботу» та має «проблеми різного роду». Він додав, що розглядає можливе скорочення американського військового контингенту в Німеччині, а рішення має бути ухвалене протягом найближчого періоду часу.

«Він не розуміє, про що говорить! Якби Іран мав ядерну зброю, весь світ опинився б у заручниках. Я зараз роблю щодо Ірану те, що інші країни або президенти мали б зробити ще давно…Не дивно, що Німеччина так погано справляється як в економіці, так і в інших сферах» – написав Трамп.

Крім того, Трамп також запропонував вивести американські війська з Італії та Іспанії. Він заявив, що «Італія нам ніяк не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо» та розкритикував їх за небажання втручатися у війну проти Ірану.

Після заяв американського президента головний речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що США виведуть 5000 військовослужбовців з Німеччини. За його словами, це рішення ухвалене «після всебічного перегляду розміщення сил відомства в Європі та з урахуванням потреб театру бойових дій і ситуації на місцях».

Парнелл додав, що міністерство війни планує завершити виведення військ протягом наступних 6-12 місяців.

Зазначимо, станом на грудень 2025 року США мають в Німеччину значну військову присутність – понад 36 тис. військових. Багато з них розміщені на авіабазі Рамштайн за межами південно-західного німецького міста Кайзерслаутерн.

Розгортання військових США в Німеччині є найбільшим у Європі: ще близько 12 тис. солдатів США є в Італії та ще 10 тис. у Великій Британії.

До слова, Трамп хотів скоротити американський контингент у Німеччині ще за своє першої каденції через недостатні витрати на оборону за показником НАТО у 2% від ВВП, проте у 2020 році його пропозицію заблокував Конгрес США, а згодом скасував його наступник, Джо Байден.