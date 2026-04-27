Іран передав Сполученим Штатам текст нового мирного плану. Серед пропозицій – відкриття Ормузької протоки та припинення бойових дій на тривалий період. Водночас переговори щодо ядерної програми Іран хоче відкласти на пізніший етап, повідомило 27 квітня Axios із посиланням на два неназваних джерела та американського чиновника.

За даними співрозмовників видання, іранське керівництво розділилося в думках щодо ядерних поступок, які мають бути на столі переговорів зі США. Як альтернативу Тегеран хоче відкласти ядерне питання у переговорах, щоб швидше досягти угоди з Вашингтоном.

Водночас джерела Axios зазначають, що зняття блокади з Ормузької протоки та припинення війни на Близькому Сході позбавить американського президента Дональда Трампа впливу в будь-яких переговорах щодо ядерного потенціалу Ірану. Зазначимо, серед двох ключових цілей США наразі є вилучення іранських запасів збагаченого урану та примус Ірану до припинення будь-якого збагачення.

Очікується, що 27 квітня Дональд Трамп проведе ситуаційну зустріч щодо Ірану зі своєю командою. За даними одного з джерел видання, команда обговорить наступні кроки та глухий кут у переговорах з Іраном.

Axios пише, що раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у розмов з посередниками з Єгипту, Пакистану, Туреччини та Катару чітко дав зрозуміти, що іранське керівництво не може досягнути консенсусу щодо вимог США, які стосуються ядерної програми країни. Тим часом Трамп в інтервʼю Fox News заявив, що хоче продовжити морську блокаду проти суден, біля іранських портів.

Нагадаємо, з 7 квітня США та Іран перебувають у режимі перемирʼя. Вже 11 квітня сторони провели переговори в пакистанському Ісламабаді щодо припинення війни, проте вони провалилися через те, що Іран не досяг згоди щодо ядерного потенціалу. 22 квітня Трамп продовжив перемирʼя з Іраном.

З 15 квітня США тримають блокаду іранських портів та стверджують, що торгівельні потоки з та до Ірану «повністю зупинені». Водночас Reuters писало, що морська блокада США суден, що заходять в іранські порти, мало вплинула на рух Ормузькою протокою. За даними судноплавства, щонайменше вісім суден, включаючи три танкери, пов’язані з Іраном, перетнули протоку в перший день її блокування.