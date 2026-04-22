Дональд Трамп продовжив перемирʼя, вимагаючи від Ірану представити його пропозиції щодо мирного плану

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжив термін перемирʼя з Іраном на прохання Пакистану. У своїй соцмережі Truth Social 21 квітня він повідомив, що також віддав наказ продовжити блокаду іранських портів.

За словами Трампа, він ухвалив рішення про продовження перемирʼя через те, що іранський уряд «серйозно розколотий», а також на прохання Пакистана, який виступає посередником у переговорах США та Ірану. Перемирʼя триватиме, доки «Тегеран не подасть свої пропозиції для завершення війни».

Крім того, Трамп наказав ЗС США продовжувати блокаду в Перській затоці. Нагадаємо, після початку війни на Близькому Сході Іран оголосив про блокування Ормузької протоки. Після невдалих переговорів між США та Іраном Дональд Трамп оголосив, що два американські військові кораблі розпочали морську блокаду портів Ірану.

В Ірані прокоментували продовження перемирʼя, заявивши, що слова Трампа «нічого не означають, бо той, хто програє, не може диктувати умови». За словами радника спікера парламенту Ірану Махді Мохаммаді, блокада у Перській протоці є фактичною облогою, яка «нічим не краща за бомбардування» та закликав до воєнної відповіді.

Продовження перемирʼя з боку Трампа він назвав хитрістю, до якої США вдаються, щоб виграти час на підготовку до несподіваного удару по Ірану.

Нагадаємо, з 7 квітня США та Іран перебувають у режимі перемирʼя. Вже 11 квітня сторони провели переговори в пакистанському Ісламабаді щодо припинення війни.

Прямо перед переговорами, 10 квітня, іранська армія заявила, що не буде відмовлятися від контролю Ормузької протоки, через яку проходять нафтові танкери. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що американська армія доозброює свої військові кораблі, щоб завдати удару по Ірану, якщо перемовини будуть неуспішними.

Врешті-решт переговори не мали прогресу, а запланований на 22 квітня другий раунд, за даними Bloomberg, перенесли чи навіть скасували, оскільки головний перемовник та віцепрезидент США Джей Ді Венс відклав поїздку до Пакистану, де були заплановані переговори.