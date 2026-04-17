Корабель безпечно пройшов через Червоне море попри загрозу єменських хуситів

Південнокорейське судно з сирою нафтою безпечно пройшло Червоним морем в обхід Ормузької протоки вперше з її блокування. Про це повідомило у пʼятницю, 17 квітня, корейська газета Jonhap News з посиланням на міністерство океанів та рибальства країни.

Міністерство повідомило, що танкер завантажив сиру нафту в порту Янбу в Саудівській Аравії та безпечно оминуло Ормузьку протоку. Це стало першим випадком успішного використання обхідного маршруту з моменту блокування Ормузької протоки.

Зазначається, що хоч Червоне море є альтернативою Ормузькій протоці, водному шляху загрожують єменські хусити, яких підтримує Іран. У міністерстві океанів та рибальства повідомили, що стежать за ситуацією в режимі реального часу, щоб контролювати безпеку судна.

Міністерство наголосило, що безпечний прохід Червоним морем свідчить про успіх корейського уряду у спробі стабілізувати постачання нафти з Близького Сходу.

«Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб постачання сирої нафти до Південної Кореї нашими суднами могли здійснюватися без перебоїв на Близькому Сході, пам’ятаючи про безпеку наших суден та екіпажів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після початку війни на Близькому Сході Іран оголосив про блокування Ормузької протоки. Після невдалих переговорів між США та Іраном Дональд Трамп оголосив, що два американські військові кораблі розпочали морську блокаду портів Ірану.

Водночас агентство Reuters писало, що морська блокада США суден, що заходять в іранські порти, мало вплинула на рух Ормузькою протокою. За даними судноплавства, щонайменше вісім суден, включаючи три танкери, пов’язані з Іраном, перетнули протоку у вівторок. Станом на 15 квітня після початку блокади США Ормузькою протокою пройшли понад 20 комерційних суден.