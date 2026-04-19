Вид на Тбілісі

Сімейна компанія президента США Дональда Трампа Trump Organization планує разом з місцевими партнерами звести 70-поверховий елітний хмарочос у столиці Грузії Тбілісі. Про це 18 квітня написала газета The Wall Street Journal.

Ідеться про проєкт Trump Tower Tbilisi, який, за словами представника партнерів, може стати найвищою будівлею міста. У будівлі будуть елітні апартаменти, магазини та готельні сервіси.

За даними WSJ, проєкт розробляє архітектурна фірма Gensler за підтримки консорціуму, до якого входять грузинські девелоперські компанії Archi Group та Biograpi Living, а також нью-йоркська Sapir Organization, яка є колишнім партнером Трампа.

WSJ пригадує, що у 2012 році Trump Organization вже планувала будівництво в грузинському Батумі, але згодом компанія відмовилася від цього проєкту та низки інших міжнародних угод, оскільки Дональд Трамп заявив, що хоче уникнути можливого конфлікту інтересів.

Після повернення Трампа на посаду президента США, його компанія значно активізувала міжнародну діяльність. Зокрема, після його переобрання було оголошено низку нових закордонних проєктів, зокрема на ринках Близького Сходу, В’єтнаму та Індії.

У січні 2026 року Trump Organization заявила, що активи, інвестиції та бізнес-інтереси президента передані у траст під управлінням його дітей. При цьому сам Трамп не бере участі в операційній діяльності компанії.

Водночас як бенефіціар трасту, він зможе отримувати прибуток від бізнесу після завершення президентської каденції.

