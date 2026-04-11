Арку планують розмістити поблизу Національного кладовища Арлінгтона

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила проєкт будівництва масштабної тріумфальної арки у Вашингтоні, висота якої може сягнути 76 м. Про це у суботу, 11 квітня, повідомив Трамп у соцмережі Truth Social.

Як стало відомо, відповідні плани вже передали на розгляд комісії з образотворчого мистецтва, яка має оцінити ініціативу найближчим часом. Майбутня споруда отримала робочу назву «Арка Трампа» і, згідно з проєктом, може перевищити за висотою будівлю Капітолію США. На представлених візуалізаціях арка оздоблена написом One Nation Under God («Одна нація під Богом»), зображеннями орлів, крилатої Статуї Свободи та скульптурами левів біля підніжжя.

У Білому домі заявили, що об’єкт планують розмістити поблизу Національного кладовища Арлінгтона. За задумом, арка має стати символом пошани до американських військових та їхніх жертв.

«Вона покращить враження відвідувачів кладовища та стане нагадуванням про жертви, які американці принесли заради свободи», – розповів речник Білого дому Девіс Інгл.

Водночас питання фінансування проєкту наразі залишається відкритим. Раніше Трамп допускав, що частину коштів можуть виділити з невикористаного бюджету на інші будівельні ініціативи.

Зауважимо, що презентація проєкту арки відбулася на тлі того, як демократи дорікнули Трампу у зв'язку з прийняттям іноземних пожертв на будівництво бальної зали.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року історичну будівлю східного крила Білого дому повністю знесли, щоб реалізувати ідею президента Дональда Трампа з великою бальною залою для прийомів.