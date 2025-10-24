Східне крило повністю знесли та зруйнували колонаду, що сполучала його з основною будівлею

Історичну будівлю східного крила Білого дому повністю знесли, щоб реалізувати ідею президента Дональда Трампа з великою бальною залою для прийомів. Про це у четвер, 23 жовтня, повідомила телекомпанія CNN.

Трамп оголосив про початок робіт у східному крилі 20 жовтня. Раніше він обіцяв, що проєкт жодним чином не пошкодить будівлі Білого дому, однак після консультацій з архітекторами плани змінились.

Супутникові знімки Білого дому

Супутникові знімки свідчать, що східне крило повністю знесли, також зруйнували колонаду, що сполучала його з основною будівлею. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт визнала, що масштаби проєкту розширилися, але закликала довіряти процесу.

«З будь-яким проєктом будівництва з часом можуть ставатися корективи. Ми продовжимо тримати вас у курсі всіх змін, але просто довіряйте процесу», – зазначила вона.

В східному крилі були розташовані кабінети першої леді та її помічників, а також інші адміністративні приміщення. Під землею на цій ділянці розташований президентський бункер.

Реалізація ідеї Трампа коштуватиме 200-300 млн доларів, профінансують проєкт приватні донори. Зокрема, пожертви зробили Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta, Coinbase, Comcast, Lockheed Martin та інші великі корпорації. Зала буде мати 650 місць і стане головним майданчиком для державних подій і прийомів. Президент запевнив, що нова зала не буде порушувати архітектурний стиль Білого дому.

Нагадаємо, що 5 вересня Дональд Трамп підписав указ, яким Департаменту оборони США повернули стару назву – міністерство війни.