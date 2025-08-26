Дональд Трамп тричі за день підняв тему перейменування Міноборони

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив бажання повернути стару назву Департаменту оборони США – міністерство війни. Про це повідомило 26 серпня The Guardian.

Вперше ідею перейменувати міністерство оборони Трамп озвучив у понеділок, 25 серпня, під час підписання указів. Він звернувся до міністра оборони Піта Гегсета та заявив, що йому не подобається назва його департаменту.

«Отже, Піте, ти почав зі слова “міністерство оборони”, і чомусь це не дуже добре мені здалося, знаєш, не дуже. “Оборона”, що таке “оборона”, чому ми “оборона”? Раніше воно називалося “міністерство війни”, і воно мало сильніше звучання», – сказав Трамп.

Президент США заявив членам своєї адміністрації, що «буде не проти», якщо вони хочуть проголосувати за повернення старої назви міністерства.

Згодом, під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Дже Меном Трамп знову порушив це питання та припустив, що США таки змінять назву міністерства оборони. Він пояснив, що за назви «міністерство війни» Сполучені Штати виграли Першу та Другу світові війни.

Під час спілкування з журналістами 25 серпня Трамп знову підняв тему перейменування Міноборони. На запитання журналіста, як він планує перейменувати міністерство, оскільки для цього знадобиться акт Конгресу, президент США відповів, що його адміністрація «просто збирається це зробити», і висловив впевненість, що «можна обійтися і без нього».

«Захист – це занадто оборонна гра. І ми хочемо оборонятися, але ми також хочемо атакувати, якщо потрібно». Тож мені це просто прозвучало краще», – заявив Трамп.

Нагадаємо, Департамент оборони мав назву «міністерство війни» до 1947 року. Така назва зберігалася з 1789 року, коли перший президент США Джордж Вашингтон підписав указ про заснування міністерства.