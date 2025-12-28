Слідчі розкрили імена воєнних злочинців, які катували цивільних у Куп’янську
Від рук злочинців постраждали щонайменше 90 українців
Слідчі встановили імена 18 воєнних злочинців, які катували цивільних у Куп’янську, та оголосили їм підозри. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у неділю, 28 грудня.
Як встановили слідчі, з березня по вересень 2022 року під час окупації Куп’янська Харківської області представники російської армії та колаборанти організували катівню у будівлі районного поліцейського відділку.
Як відзначили у Нацполіції, один із обвинувачених взяв на себе керівну роль і очолив так зване «Управління внутрішніх справ ТЦА Харківської області». Для налагодження роботи репресивного органу він залучив інших злочинців, які у подальшому виконували функції «начальника відділу карного розшуку», «начальника групи конвойної служби» та інших «керівників підрозділів поліції».
До злочинного угруповання входили:
- Бабарикін І.П.,
- Борисенко В.Л.,
- Борисенко В.Д.,
- Благодатський О.В.,
- Мінц С.С.,
- Кулик М.О.,
- Вергелес С.В.,
- Калашніков В.В.,
- Клочков О.С.,
- Липовий С.А.,
- Лісняк Є.А.,
- Лічман Ю.В.,
- Лужецький Д.Я.,
- Малєєв Є.В.,
- Сердюк А.С.,
- Шабунін В.І.,
- Штець В.Й.,
- Гура Д.О.
Вони незаконно позбавляли волі цивільних мешканців Куп’янської громади та утримували їх у катівні, де проводили допити із застосуванням насильства і нелюдських тортур. Загалом відомо про щонайменше 90 постраждалих українців.
«Згідно із наявною інформацією, в ізоляторі-катівні воєнні злочинці утримували щонайменше 150 людей. Достеменно відомо про двох закатованих громадян. Ще 10 осіб вважаються зниклими безвісти», – додають у повідомленні.
Учасникам злочинної групи загрожує до 15 років увʼязнення.
Нагадаємо, 12 грудня суд в Україні ув’язнив дев’ятьох військових російської армії. Серед ув’язнених колишній охоронець ексдепутата держдуми РФ та пропагандиста Захара Прілєпіна.