Катівня була у будівлі районного поліцейського відділку в Куп’янську

Слідчі встановили імена 18 воєнних злочинців, які катували цивільних у Куп’янську, та оголосили їм підозри. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у неділю, 28 грудня.

Як встановили слідчі, з березня по вересень 2022 року під час окупації Куп’янська Харківської області представники російської армії та колаборанти організували катівню у будівлі районного поліцейського відділку.

Як відзначили у Нацполіції, один із обвинувачених взяв на себе керівну роль і очолив так зване «Управління внутрішніх справ ТЦА Харківської області». Для налагодження роботи репресивного органу він залучив інших злочинців, які у подальшому виконували функції «начальника відділу карного розшуку», «начальника групи конвойної служби» та інших «керівників підрозділів поліції».

До злочинного угруповання входили:

Бабарикін І.П.,

Борисенко В.Л.,

Борисенко В.Д.,

Благодатський О.В.,

Мінц С.С.,

Кулик М.О.,

Вергелес С.В.,

Калашніков В.В.,

Клочков О.С.,

Липовий С.А.,

Лісняк Є.А.,

Лічман Ю.В.,

Лужецький Д.Я.,

Малєєв Є.В.,

Сердюк А.С.,

Шабунін В.І.,

Штець В.Й.,

Гура Д.О.

Вони незаконно позбавляли волі цивільних мешканців Куп’янської громади та утримували їх у катівні, де проводили допити із застосуванням насильства і нелюдських тортур. Загалом відомо про щонайменше 90 постраждалих українців.

«Згідно із наявною інформацією, в ізоляторі-катівні воєнні злочинці утримували щонайменше 150 людей. Достеменно відомо про двох закатованих громадян. Ще 10 осіб вважаються зниклими безвісти», – додають у повідомленні.

Учасникам злочинної групи загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, 12 грудня суд в Україні ув’язнив дев’ятьох військових російської армії. Серед ув’язнених колишній охоронець ексдепутата держдуми РФ та пропагандиста Захара Прілєпіна.