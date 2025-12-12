Дев'ять військових російської армії отримали реальні терміни ув'язнення

Суд в Україні ув’язнив дев’ятьох військових російської армії. Серед ув’язнених колишній охоронець ексдепутата держдуми РФ та пропагандиста Захара Прілєпіна. Про це у п’ятницю, 12 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

32-річний ексохоронець Прілєпіна потрапив в полон Збройних сил України у 2025 році. Він був єдиним вцілілим зі штурмової групи росіян, які атакували позиції українських захисників під Верхньокам’янським на Донеччині.

«До цього окупант у складі загону охорони регулярно супроводжував Прілєпіна під час його агітаційних поїздок по тимчасово захоплених районах сходу України», – йдеться у повідомленні СБУ.

Оскільки бойовик співпрацював зі слідством, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років з конфіскацією майна.

Ще четверо ув’язнених – жителі окупованої Луганщини. Вони уклали контракт з російським міноборони й воювали проти України у складі 4-ї та 123-ї мотострілецьких бригад армії Росії. Бойовики потрапили у полон під час спроб штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Запорізькому напрямках.

Інші четверо засуджених – жителі окупованої Донеччини, які воювали проти України у складі 5-ї мотострілецької бригади російської армії. Вони брали участь у наступі на Покровськ та потрапили у полон Сил оборони біля Лисівки та Красногорівки.

За державну зраду, колабораційну діяльність, участь у терористичній організації та посяганні на цілісність України всі восьмих бойовиків отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 6 листопада український суд вперше засудив військового російської армії до реального довічного увʼязнення за страту бійця ЗСУ. Вирок отримав окупант Дмітрій Курашов, який на Запоріжжі розстріляв 41-річного захисника Віталія Годнюка із позивним «Пінгвін».