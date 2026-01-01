У Львові та області прогнозують сильний вітер та хуртовини

На п’ятницю, 2 січня, синоптики оголосили на Львівщині штормове попередження через суттєве погіршення погоди. Область накриє сильний вітер та хуртовини.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, протягом доби у Львові та області прогнозуються пориви південно-західного вітру 17–22 м/с, хуртовини та ожеледиця на дорогах. Вночі та вранці на півдні території сильний вітер 25–28 м/с, сильні хуртовини. Температура вночі 1–6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Львові вночі 2–4° морозу, вдень 0–2° тепла.

Рятувальники закликають мешканців врахувати погодні умови:

за можливості обмежте перебування на вулиці;

не паркуйте автомобілі поблизу дерев, рекламних щитів та ліній електропередач;

будьте особливо обережними на дорогах через ожеледицю;

подбайте про безпеку дітей та людей похилого віку.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій потрібно телефонувати до Служби порятунку за номером 101.