Енцо Мареска пропрацював з командою лише 1,5 року

«Челсі» на своєму офіційному сайті повідомив про розірвання контракту з головним тренером Енцо Марескою.

Контракт 45-річного фахівця з лондонцями був чинний до літа 2029 року, однак сторони вирішили достроково припинити співпрацю. Причиною прощання стали невтішні результати його підопічних – «сині» за останні сім матчів у чемпіонаті Англії здобули лише одну перемогу.

Нагадаємо, Мареска очолив «Челсі» 1 липня 2024 року. З командою він виграв Лігу конференцій 2024/25 та Клубний чемпіонат світу 2025 року.

За інформацією ЗМІ, ймовірною заміною італійцю стане тренер «Страсбура» Ліам Росеньйор (англійський і французький клуби належать одній структурі).

Нагадаємо, після 19-ти турів «Челсі» у турнірній таблиці АПЛ йде на п’ятій сходинці, маючи у своєму доробку 30 очок. Від лідера – «Арсенала» – команда відстає на 15 балів.