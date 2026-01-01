Суд визнав жінку винною у переправленні ухилянта

Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів’янці з інвалідністю Оксані Рожак, яка уклала фіктивний шлюб з військовозобов’язаним родичем для втечі останнього за кордон. Жінку визнали винною у незаконному переправленні через кордон та присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, у червні 2023 року Оксана Рожак, яка має інвалідність II групи з дитинства, у місті Добромиль уклала фіктивний шлюб з близьким родичем та сприяла його незаконному виїзду за кордон.

Так 30 червня 2023 року фіктивне подружжя перетнуло державний кордон через піший перехід у Шегинях, пісня чого жінка повернулася в Україну наступного дня, а чоловік повернувся через понад півтора місяця в серпні.

У квітні 2024 року фіктивне подружжя виїхало за кордон автомобілем через пункт пропуску «Шегині», після чого жінка повернулася в Україну, а чоловік досі не повернувся.

У суді обвинувачена свою вину визнала, пояснила, що згаданий фіктивний шлюб розірвано.

Суддя Ірина Мруць визнала львів’янку винною в незаконному переправленні через кордон (ч.1 ст. 332 ККУ) та призначила їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду Оксану Рожак звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.