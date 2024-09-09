Чоловік одружився з незрячою тещею, щоб втекти за кордон

На кордоні з Польщею прикордонники викрили ще три фіктивних шлюби, укладені з метою втечі чоловіків призовного віку за кордон. В одному випадку 28-річний житель Рівненщини одружився зі своєю тещею, яка має інвалідність I групи.

Як розповіли у Держприкордонслужбі, 28-річний житель Рівненщини, який одружився зі своєю 40-річною тещею, особою з інвалідністю І групи, двічі пробував перетнути кордон в різних пунтках пропуску.

«За версією “молодят”, вони їхали до Варшави лікувати зір “дружині”. Акторську майстерність пара проявляла до останнього та запевняли, що шлюб укладений у липні – по великій любові. Пізніше чоловік все ж зізнався, що новоспечена дружина – його теща. І шлюб був укладений з метою виїзду за межі України», – зазначили в ДПСУ.

Як з'ясували прикордонники, 7 вересня реальна дружина чоловіка виїхала за кордон залізницею. Чоловік з тещею у цей же день спробував виїхати через автомобільний пункт пропуску на Волині. Коли плани «подружжя» викрили там, 8 вересня вони вирушили у пункт пропуску «Рава-Руська».

Ще три фіктивні шлюби викрили прикордонники на кордоні з Польщею (фото ДПСУ)

Ще два випадки зафіксували в пункті пропуску «Краківець». Обидва «подружжя» їхали нібито на лікування своїх дружин. 41-річний уродженець Івано-Франківщини наприкінці серпня одружився з 46-річною жінкою, особою з інвалідністю II групи. Ще в одному випадку 18-річний волинянин одружився з 19-річною дівчиною, особою з інвалідністю II групи з дитинства. Шлюб пара уклала 30 серпня.

Про згадані випадки прикордонники повідомили поліцію, тож причетним загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ст. 332 ККУ).