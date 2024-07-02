Фіктивне подружжя затримали під час перетину кордону в пункті пропуску «Краківець»

На Львівщині прикордонники викрили харків’янина та мешканку Львівщини, які уклали фіктивний шлюб для виїзду чоловіка за кордон. За ці послуги він заплатив жінці 7000 доларів. Про шлюб за розрахунком пара зізналася під час розмови з прикордонниками.

Як повідомили 2 липня у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, під час перевірки документів у пункті пропуску «Краківець» охоронці кордону Львівського загону викрили псевдоподружжя.

24-річний харків’янин фіктивно одружився з мешканкою Львівщини, яка має офіційно оформлену інвалідність, аби легально виїхати до США. За це він заплатив їй 7000 доларів та оформив відповідні документи, щоби отримати статус людини, що супроводжує дружину з інвалідністю. Однак під час розмови з прикордонниками пара зізналася, що їх шлюб несправжній. Речниця Західного управління Держприкордонслужби Світлана Бурда уточнила ZAXID.NET, що пара мала чинні для виїзду за кордон документи.



Справу про фіктивний шлюб за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ прикордонники передали в поліцію.