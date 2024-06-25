Львівський окружний адміністративний суд скасував заборону прикордонників у перетині кордону для виключеного з військового обліку чоловіка – він судимий за тяжкий злочин та не підлягає мобілізації.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, до суду звернувся виключений з військового обліку чоловік, якому у вересні 2023 року прикордонники відмовили у перетині кордону з Польщею. Випадок трапився у пункті пропуску Грушів, що на Львівщині. Чоловік є раніше судимим за тяжкий злочин, після відбуття покарання його виключили з військового обліку і він не підлягає мобілізації. Не погодившись із забороною перетнути кордон, чоловік звернувся до суду.

У матеріалах справи вказано, позивача у 2019 році виключили із військового обліку, він не є військовозобов’язаним і не підлягає мобілізації. Представник прикордонного загону подав відзив на позовну заяву, у якій зазначив, що подані позивачем документи не давали підстав для перетину кордону.

Справу розглянув суддя Ростислав Москаль, який дослідив аргументи сторін. На думку судді, прикордонники рішенням про заборону в перетині кордону «втрутились у свободу пересування позивача». У відзиві представник прикордонників заявляв, що чоловік не надав підтверджуючих документів про факт засудження за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Суддя зазначив, що під час перевірки документів на паспортному контролі у прикордонників не виникали підозри, що вони є підробленими.

«Питання правомірності дій місцевого ТЦК щодо виключення чоловіка з військового обліку, як такого, що раніше засуджений за вчинення тяжкого злочину, не входить в предмет доказування у цій справі», – наведено у висновках суду.

Суддя визнав протиправним та скасував рішення прикордонників, яким позивачу відмовили у перетині кордону. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, що раніше мешканець Буковини через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від призову під час мобілізації. Інший чоловік у суді скасував довідку ВЛК про свою придатність до військової служби.