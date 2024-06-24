Чернівецький окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину звільнити мобілізованого чоловіка з служби через необхідність доглядати за своїм дядьком із першою групою інвалідності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся мобілізований у травні 2023 року чоловік з проханням визнати протиправною відмову військової частини звільнити його зі служби. Військовий заявив, що його дядько має інвалідність першої групи та йому необхідно за ним доглядати.

Згідно з довідкою сільради, яка є у матеріалах справи, дядько позивача має інвалідність з дитинства та є самотнім – у нього немає власної сім’ї, дітей та батьків. Згідно з довідкою МСЕК, він потребує постійного стороннього догляду. Виконком сільради також надав довідку, що позивач доглядає за своїм дядьком та отримує 1919 грн компенсації щомісячно. Адвокат військового зазначив, що його клієнт має право звільнитись з військової служби через догляд за людиною з інвалідністю першої групи.

У військовій частині чоловіку відмовили у звільненні зі служби, бо він не підтвердив необхідність догляду за своїм дядьком, «оскільки призначення його піклувальником ще не відбулось». Селищна рада призначила чоловіка піклувальником, але не було рішення суду.

Справу розглянув суддя Олег Анісімов, він дослідив усі матеріали та аргументи сторін у цій справі. Суддя вважає, що подані позивачем документи підтверджують, що у його дядька є інвалідність першої групи (він пересувається на інвалідному візку), позивач, як племінник, має обов’язок доглядати за ним. Тому суддя погоджується з доводами адвоката позивача про наявність підстав для його звільнення з військової служби.

«У цьому випадку відповідач ототожнює такі підстави для звільнення з військової служби, згідно підпункту г) п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону №2232-XII, як: у зв`язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, та у зв`язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи. Натомість, суд наголошує, що вказані підстави для звільнення з військової служби є окремими та незалежними одна від одної», – вважає суддя.

Суддя визнав протиправними дії військової частини щодо відмови у звільненні позивача з військової служби. Військову частину зобов’язали звільнити його зі служби для догляду за дядьком із першою групою інвалідності. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що раніше на Буковині чоловік через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від призову під час мобілізації. Інший чоловік у суді скасував довідку ВЛК про свою придатність до військової служби.